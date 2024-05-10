https://1prime.ru/20240510/gazifikatsiya-848003620.html
Дачникам пообещали исполнить их главную мечту. Но есть подвох
Дачникам пообещали исполнить их главную мечту. Но есть подвох - 10.05.2024, ПРАЙМ
Дачникам пообещали исполнить их главную мечту. Но есть подвох
Газовые сети бесплатно подведут к границам земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. А владельцы домов в садоводческих... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T04:04+0300
2024-05-10T04:04+0300
2024-05-10T04:04+0300
энергетика
газификация
социальная газификация
догазификация
газпром
александр новак
снт
эксклюзив
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Газовые сети бесплатно подведут к границам земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. А владельцы домов в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) смогут поучаствовать в программе социальной газификации. Кто и как воспользуется этим шансом, разбирался "Прайм".Правительство запустило программу социальной газификации в 2021 году. За два года её возможностями воспользовались собственники более полумиллиона частных домов. Дополнительно проложить газовые сети и до границ садоводческих товариществ правительству поручил президент в конце февраля. На адресные выплаты по программе социальной газификации кабмин дополнительно выделит в 2024 году миллиард рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСумма сравнительно небольшая и направляется только регионам с низкой бюджетной обеспеченностью. Для сравнения, "Газпром" запланировал в 2024-м потратить 270 миллиардов на газификацию по всей стране — правда, в эту сумму входит строительство газопроводов. И все же, благодаря субсидиям от государства россияне смогут рассчитывать на современное оборудование.Однако программа социальной газификации для членов СНТ станет бесплатной при соблюдении некоторых условий. Как подчеркивает доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова, дом должен находиться на территории садоводства в населенном пункте, который уже газифицирован или по нему есть планы по строительству газораспределительных сетей в этом году.Садовод должен предоставить документ, подтверждающий право собственности на дом и участок земли. “Участие в программе возможно только при условии, что на дом и земельный участок получены все правоустанавливающие документы”, - подтверждает декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Важный нюанс: решение о догазификации СНТ должно быть принято на общем собрании его членов. Заявку же на подключение могут подать как собственник домовладения, так и председатель СНТ, приложив протокол собрания. По словам Виноградова, обращаться необходимо в местное отделение "Газпром газификации".Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. “А стоимость подключения для садовода составит в среднем от 20 до 100 тысяч рублей, в зависимости от того, какой котел будет выбран и какую бригаду наймет садовод, а также какие договоренности о проведении будут внутри СНТ”, - отмечает Свечникова.Последнее заседание федерального штаба по газификации вице-премьер Александр Новак провел в апреле. Минэнерго отчиталось о более 1,65 миллиона поданных на догазификацию заявок и заключении 1,17 миллиона договоров. По 80 процентам из них газ подведен к границам участков. Федеральный штаб поручил регионам и "Газпрому" проанализировать стоимость подключения домов к газу в каждом субъекте, чтобы в итоге добиться снижения цены комплексной услуги. И увеличить мощность труб там, где ее не хватает, чтобы подать газ в дома. Такая программа не должна превращаться в формальность, подчеркнул Новак.
https://1prime.ru/20240312/gazifikatsiya-846228954.html
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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газификация, социальная газификация, догазификация, газпром, александр новак, снт, эксклюзив
Энергетика, газификация, социальная газификация, догазификация, Газпром, Александр Новак, СНТ, Эксклюзив
Дачникам пообещали исполнить их главную мечту. Но есть подвох
Доцент Свечникова назвала условия участия в программе социальной газификации СНТ
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Газовые сети бесплатно подведут к границам земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. А владельцы домов в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) смогут поучаствовать в программе социальной газификации. Кто и как воспользуется этим шансом, разбирался "Прайм".
Правительство запустило программу социальной газификации в 2021 году. За два года её возможностями воспользовались собственники более полумиллиона частных домов. Дополнительно проложить газовые сети и до границ садоводческих товариществ правительству поручил президент в конце февраля. На адресные выплаты по программе социальной газификации кабмин дополнительно выделит в 2024 году миллиард рублей.
Сумма сравнительно небольшая и направляется только регионам с низкой бюджетной обеспеченностью. Для сравнения, "Газпром" запланировал в 2024-м потратить 270 миллиардов на газификацию по всей стране — правда, в эту сумму входит строительство газопроводов. И все же, благодаря субсидиям от государства россияне смогут рассчитывать на современное оборудование.
Однако программа социальной газификации для членов СНТ станет бесплатной при соблюдении некоторых условий. Как подчеркивает доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова, дом должен находиться на территории садоводства в населенном пункте, который уже газифицирован или по нему есть планы по строительству газораспределительных сетей в этом году.
Садовод должен предоставить документ, подтверждающий право собственности на дом и участок земли. “Участие в программе возможно только при условии, что на дом и земельный участок получены все правоустанавливающие документы”, - подтверждает декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Путин попросил Минэнерго не затягивать работу по газификации садоводств
Важный нюанс: решение о догазификации СНТ должно быть принято на общем собрании его членов. Заявку же на подключение могут подать как собственник домовладения, так и председатель СНТ, приложив протокол собрания. По словам Виноградова, обращаться необходимо в местное отделение "Газпром газификации".
Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. “А стоимость подключения для садовода составит в среднем от 20 до 100 тысяч рублей, в зависимости от того, какой котел будет выбран и какую бригаду наймет садовод, а также какие договоренности о проведении будут внутри СНТ”, - отмечает Свечникова.
Последнее заседание федерального штаба по газификации вице-премьер Александр Новак провел в апреле. Минэнерго отчиталось о более 1,65 миллиона поданных на догазификацию заявок и заключении 1,17 миллиона договоров. По 80 процентам из них газ подведен к границам участков.
Федеральный штаб поручил регионам и "Газпрому" проанализировать стоимость подключения домов к газу в каждом субъекте, чтобы в итоге добиться снижения цены комплексной услуги. И увеличить мощность труб там, где ее не хватает, чтобы подать газ в дома. Такая программа не должна превращаться в формальность, подчеркнул Новак.
Газификация СНТ привлечет на рынок новые земли, считают эксперты