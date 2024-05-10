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Дачникам пообещали исполнить их главную мечту. Но есть подвох

Дачникам пообещали исполнить их главную мечту. Но есть подвох - 10.05.2024, ПРАЙМ

Дачникам пообещали исполнить их главную мечту. Но есть подвох

Газовые сети бесплатно подведут к границам земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. А владельцы домов в садоводческих... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T04:04+0300

2024-05-10T04:04+0300

2024-05-10T04:04+0300

энергетика

газификация

социальная газификация

догазификация

газпром

александр новак

снт

эксклюзив

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Газовые сети бесплатно подведут к границам земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. А владельцы домов в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) смогут поучаствовать в программе социальной газификации. Кто и как воспользуется этим шансом, разбирался "Прайм".Правительство запустило программу социальной газификации в 2021 году. За два года её возможностями воспользовались собственники более полумиллиона частных домов. Дополнительно проложить газовые сети и до границ садоводческих товариществ правительству поручил президент в конце февраля. На адресные выплаты по программе социальной газификации кабмин дополнительно выделит в 2024 году миллиард рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСумма сравнительно небольшая и направляется только регионам с низкой бюджетной обеспеченностью. Для сравнения, "Газпром" запланировал в 2024-м потратить 270 миллиардов на газификацию по всей стране — правда, в эту сумму входит строительство газопроводов. И все же, благодаря субсидиям от государства россияне смогут рассчитывать на современное оборудование.Однако программа социальной газификации для членов СНТ станет бесплатной при соблюдении некоторых условий. Как подчеркивает доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова, дом должен находиться на территории садоводства в населенном пункте, который уже газифицирован или по нему есть планы по строительству газораспределительных сетей в этом году.Садовод должен предоставить документ, подтверждающий право собственности на дом и участок земли. “Участие в программе возможно только при условии, что на дом и земельный участок получены все правоустанавливающие документы”, - подтверждает декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Важный нюанс: решение о догазификации СНТ должно быть принято на общем собрании его членов. Заявку же на подключение могут подать как собственник домовладения, так и председатель СНТ, приложив протокол собрания. По словам Виноградова, обращаться необходимо в местное отделение "Газпром газификации".Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. “А стоимость подключения для садовода составит в среднем от 20 до 100 тысяч рублей, в зависимости от того, какой котел будет выбран и какую бригаду наймет садовод, а также какие договоренности о проведении будут внутри СНТ”, - отмечает Свечникова.Последнее заседание федерального штаба по газификации вице-премьер Александр Новак провел в апреле. Минэнерго отчиталось о более 1,65 миллиона поданных на догазификацию заявок и заключении 1,17 миллиона договоров. По 80 процентам из них газ подведен к границам участков. Федеральный штаб поручил регионам и "Газпрому" проанализировать стоимость подключения домов к газу в каждом субъекте, чтобы в итоге добиться снижения цены комплексной услуги. И увеличить мощность труб там, где ее не хватает, чтобы подать газ в дома. Такая программа не должна превращаться в формальность, подчеркнул Новак.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

газификация, социальная газификация, догазификация, газпром, александр новак, снт, эксклюзив