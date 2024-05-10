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Годовая инфляция в Белоруссии в апреле составила 5,6 процента - 10.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240510/inflyatsiya-848055889.html
Годовая инфляция в Белоруссии в апреле составила 5,6 процента
Годовая инфляция в Белоруссии в апреле составила 5,6 процента - 10.05.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Белоруссии в апреле составила 5,6 процента
Годовая инфляция в Белоруссии в апреле текущего года составила 5,6%, сообщил Национальный статкомитет страны. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T20:04+0300
2024-05-10T20:04+0300
экономика
белоруссия
инфляция
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МИНСК, 10 мая – ПРАЙМ. Годовая инфляция в Белоруссии в апреле текущего года составила 5,6%, сообщил Национальный статкомитет страны. Такой уровень месячной инфляции регистрируется в стране с февраля. "Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024 года составил 100,4%, с декабрем 2023 года – 102,7%", - говорится в сообщении на сайте комитета. Там отмечается, что в апреле 2024 года потребительские цены выросли на 5,6% по сравнению с апрелем прошлого года. "Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024 года составил 100,4%, с декабрем 2023 года – 101,9%", - говорится в сообщении. Цены на продовольственные товары выросли на 0,6% к марту 2024 года, на 2,9% по сравнению с декабрем 2023 года и на 6,2% по сравнению с апрелем 2023 года, на непродовольственные – на 0,4% по сравнению с мартом, на 1,9% с декабрем и на 3,9% - с прошлым апрелем. Цены на услуги за месяц выросли на 0,2%, с начала года – на 3,2% и за год – на 6,9%. Власти Белоруссии запланировали на этот год удержать инфляцию в размерах не более 6%. Инфляция в Белоруссии в 2023 году составила 5,8%. На 2023 год власти Белоруссии планировали инфляцию в 7-8%.
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белоруссия, инфляция
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, инфляция
20:04 10.05.2024
 
Годовая инфляция в Белоруссии в апреле составила 5,6 процента

Годовая инфляция в Белоруссии в апреле текущего года составила 5,6 процента

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Белоруссии
Государственный флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МИНСК, 10 мая – ПРАЙМ. Годовая инфляция в Белоруссии в апреле текущего года составила 5,6%, сообщил Национальный статкомитет страны.
Такой уровень месячной инфляции регистрируется в стране с февраля.
"Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024 года составил 100,4%, с декабрем 2023 года – 102,7%", - говорится в сообщении на сайте комитета. Там отмечается, что в апреле 2024 года потребительские цены выросли на 5,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
"Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024 года составил 100,4%, с декабрем 2023 года – 101,9%", - говорится в сообщении.
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Цены на продовольственные товары выросли на 0,6% к марту 2024 года, на 2,9% по сравнению с декабрем 2023 года и на 6,2% по сравнению с апрелем 2023 года, на непродовольственные – на 0,4% по сравнению с мартом, на 1,9% с декабрем и на 3,9% - с прошлым апрелем. Цены на услуги за месяц выросли на 0,2%, с начала года – на 3,2% и за год – на 6,9%.
Власти Белоруссии запланировали на этот год удержать инфляцию в размерах не более 6%. Инфляция в Белоруссии в 2023 году составила 5,8%. На 2023 год власти Белоруссии планировали инфляцию в 7-8%.
 
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