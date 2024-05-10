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Годовая инфляция в Молдавии в апреле замедлилась

Годовая инфляция в Молдавии в апреле замедлилась - 10.05.2024, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Молдавии в апреле замедлилась

Годовая инфляция в Молдавии по итогам марта замедлилась до 3,5 % после 3,9% месяцем ранее, сообщает пресс-служба Национального бюро статистики страны. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T20:27+0300

2024-05-10T20:27+0300

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экономика

инфляция

молдавия

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КИШИНЕВ, 10 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Молдавии по итогам марта замедлилась до 3,5 % после 3,9% месяцем ранее, сообщает пресс-служба Национального бюро статистики страны. Глава Национального банка Молдавии (НБМ) Анка Драгу заявила 7 мая, что регулятор снизил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежной политики, с 3,75% до 3,6% годовых. По ее словам, снижены также ставки по кредитам овернайт - с 5,75% до 5,6% годовых, а по депозитам - с 1,75% до 1,6% годовых. "Средние потребительские цены в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года (за последние 12 месяцев) выросли на 3,5%, в том числе на продовольственные товары - на 3,8% и непродовольственные товары - на 7%", - говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро статистики. Уточняется, что средние потребительские цены в апреле по сравнению с мартом увеличились на 1,8%, в частности, продовольственные товары подорожали примерно на 1,6%, стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,7%, услуг, которые предоставляют населению, - на 3,8%. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

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инфляция, молдавия