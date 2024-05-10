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Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин

Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ

Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин

Кабмин приложит все силы для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента России Владимира Путина, и новых целей развития страны, заявил Михаил... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T17:04+0300

2024-05-10T17:04+0300

2024-05-10T17:04+0300

кабмин

михаил мишустин

госдума

премьер-министр

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Кабмин приложит все силы для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента России Владимира Путина, и новых целей развития страны, заявил Михаил Мишустин, кандидатуру которого на пост премьер-министра утвердила Госдума. "Правительство приложит все усилия для реализации инициатив, которые прозвучали в послании президента, а также достижения новых, обновленных целей развития", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.Он отметил, что выборы в марте продемонстрировали консолидацию общества вокруг российского лидера и его курса развития.Мишустин пообещал учитывать в работе нового правительства темы, которые прозвучали в выступлениях глав думских фракций.Он подчеркнул, что каждый член правительства РФ должен нести персональную ответственность за достижение результатов и это будет ориентиром для нового кабмина.Михаил Владимирович Мишустин является доктором экономических наук. Карьеру в ФНС России он начал в 1998 году с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года занимал должность главы налогового ведомства. С16 января 2020 года назначен председателем правительства.

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михаил мишустин, госдума, премьер-министр