https://1prime.ru/20240510/initsiativy-848054406.html
Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин
Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ
Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин
Кабмин приложит все силы для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента России Владимира Путина, и новых целей развития страны, заявил Михаил... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T17:04+0300
2024-05-10T17:04+0300
2024-05-10T17:04+0300
кабмин
михаил мишустин
госдума
премьер-министр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/03/847034739_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_e01090214111a2923fe230cb3fe66184.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Кабмин приложит все силы для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента России Владимира Путина, и новых целей развития страны, заявил Михаил Мишустин, кандидатуру которого на пост премьер-министра утвердила Госдума. "Правительство приложит все усилия для реализации инициатив, которые прозвучали в послании президента, а также достижения новых, обновленных целей развития", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.Он отметил, что выборы в марте продемонстрировали консолидацию общества вокруг российского лидера и его курса развития.Мишустин пообещал учитывать в работе нового правительства темы, которые прозвучали в выступлениях глав думских фракций.Он подчеркнул, что каждый член правительства РФ должен нести персональную ответственность за достижение результатов и это будет ориентиром для нового кабмина.Михаил Владимирович Мишустин является доктором экономических наук. Карьеру в ФНС России он начал в 1998 году с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года занимал должность главы налогового ведомства. С16 января 2020 года назначен председателем правительства.
https://1prime.ru/20240510/mironov-848052078.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/03/847034739_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_7920591aa8f7c6da42a637220c4cfdd1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, госдума, премьер-министр
Кабмин, Михаил Мишустин, Госдума, премьер-министр
Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин
Мишустин: правительство приложит все силы для реализации инициатив президента РФ
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Кабмин приложит все силы для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента России Владимира Путина, и новых целей развития страны, заявил Михаил Мишустин, кандидатуру которого на пост премьер-министра утвердила Госдума.
"Правительство приложит все усилия для реализации инициатив, которые прозвучали в послании президента, а также достижения новых, обновленных целей развития", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что выборы в марте продемонстрировали консолидацию общества вокруг российского лидера и его курса развития.
Мишустин пообещал учитывать в работе нового правительства темы, которые прозвучали в выступлениях глав думских фракций.
Он подчеркнул, что каждый член правительства РФ должен нести персональную ответственность за достижение результатов и это будет ориентиром для нового кабмина.
Михаил Владимирович Мишустин является доктором экономических наук. Карьеру в ФНС России он начал в 1998 году с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года занимал должность главы налогового ведомства. С16 января 2020 года назначен председателем правительства.
Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы