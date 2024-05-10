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Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин
Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ
Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин
Кабмин приложит все силы для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента России Владимира Путина, и новых целей развития страны, заявил Михаил... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T17:04+0300
2024-05-10T17:04+0300
кабмин
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Кабмин приложит все силы для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента России Владимира Путина, и новых целей развития страны, заявил Михаил Мишустин, кандидатуру которого на пост премьер-министра утвердила Госдума. "Правительство приложит все усилия для реализации инициатив, которые прозвучали в послании президента, а также достижения новых, обновленных целей развития", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.Он отметил, что выборы в марте продемонстрировали консолидацию общества вокруг российского лидера и его курса развития.Мишустин пообещал учитывать в работе нового правительства темы, которые прозвучали в выступлениях глав думских фракций.Он подчеркнул, что каждый член правительства РФ должен нести персональную ответственность за достижение результатов и это будет ориентиром для нового кабмина.Михаил Владимирович Мишустин является доктором экономических наук. Карьеру в ФНС России он начал в 1998 году с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года занимал должность главы налогового ведомства. С16 января 2020 года назначен председателем правительства.
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михаил мишустин, госдума, премьер-министр
Кабмин, Михаил Мишустин, Госдума, премьер-министр
17:04 10.05.2024
 
Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин

Мишустин: правительство приложит все силы для реализации инициатив президента РФ

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Кабмин приложит все силы для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента России Владимира Путина, и новых целей развития страны, заявил Михаил Мишустин, кандидатуру которого на пост премьер-министра утвердила Госдума.
"Правительство приложит все усилия для реализации инициатив, которые прозвучали в послании президента, а также достижения новых, обновленных целей развития", — сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что выборы в марте продемонстрировали консолидацию общества вокруг российского лидера и его курса развития.
Мишустин пообещал учитывать в работе нового правительства темы, которые прозвучали в выступлениях глав думских фракций.
Он подчеркнул, что каждый член правительства РФ должен нести персональную ответственность за достижение результатов и это будет ориентиром для нового кабмина.
Михаил Владимирович Мишустин является доктором экономических наук. Карьеру в ФНС России он начал в 1998 году с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года занимал должность главы налогового ведомства. С16 января 2020 года назначен председателем правительства.
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы
16:17
 
КабминМихаил МишустинГосдумапремьер-министр
 
 
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