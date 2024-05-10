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Нечаев полагает, что кадровый голод в России мигрантами не закрыть - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Нечаев полагает, что кадровый голод в России мигрантами не закрыть
Нечаев полагает, что кадровый голод в России мигрантами не закрыть - 10.05.2024, ПРАЙМ
Нечаев полагает, что кадровый голод в России мигрантами не закрыть
Кадровый голод в России невозможно закрыть мигрантами, выразил свое мнение лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на внеочередном пленарном заседании Госдумы, | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T17:08+0300
2024-05-10T17:09+0300
кабмин
кадровый голод
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Кадровый голод в России невозможно закрыть мигрантами, выразил свое мнение лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на внеочередном пленарном заседании Госдумы, где рассматривалась кандидатура Михаила Мишустина на должность председателя правительства России. "Мы видим, что этот кадровый голод, который в России сейчас появился, я согласен, что его мы не закроем мигрантами, потому что это другое качество рабочей силы, чем которое нам здесь нужно", — отметил он.Лидер партии уточнил, что в некоторых отраслях, таких как атомная промышленность (не хватает шесть тысяч работников) или авиапромышленность (не достает 14 тысяч специалистов), есть необходимость в инженерах новой формации.В качестве мер, которые могут способствовать решению данной проблемы, Нечаев предложил увеличение зарплат, а также предоставление ряду специалистов отсрочки от армии. Президент России Владимир Путин заявлял, что дефицит кадров в стране сохранится на ближайшие годы, его не получится покрыть за счет трудовой миграции.Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что потери трудовых ресурсов в России, которые произошли из-за пандемии коронавируса и сдвигов в экономике, невозможно компенсировать за счет активизации потока трудовых мигрантов. По данным издания, прирост доли работников на один-два процента не покроет семь процентов свободных вакансий от общей доли.
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кадровый голод
Кабмин, кадровый голод
17:08 10.05.2024 (обновлено: 17:09 10.05.2024)
 
Нечаев полагает, что кадровый голод в России мигрантами не закрыть

Нечаев: кадровый голод в РФ не закрыть мигрантами, нужны инженеры новой формации

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Кадровый голод в России невозможно закрыть мигрантами, выразил свое мнение лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на внеочередном пленарном заседании Госдумы, где рассматривалась кандидатура Михаила Мишустина на должность председателя правительства России.
"Мы видим, что этот кадровый голод, который в России сейчас появился, я согласен, что его мы не закроем мигрантами, потому что это другое качество рабочей силы, чем которое нам здесь нужно", — отметил он.
Лидер партии уточнил, что в некоторых отраслях, таких как атомная промышленность (не хватает шесть тысяч работников) или авиапромышленность (не достает 14 тысяч специалистов), есть необходимость в инженерах новой формации.
В качестве мер, которые могут способствовать решению данной проблемы, Нечаев предложил увеличение зарплат, а также предоставление ряду специалистов отсрочки от армии.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2024
В России начнут готовить кадры по противодействию мошенникам
14 февраля, 11:03
Президент России Владимир Путин заявлял, что дефицит кадров в стране сохранится на ближайшие годы, его не получится покрыть за счет трудовой миграции.
Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что потери трудовых ресурсов в России, которые произошли из-за пандемии коронавируса и сдвигов в экономике, невозможно компенсировать за счет активизации потока трудовых мигрантов. По данным издания, прирост доли работников на один-два процента не покроет семь процентов свободных вакансий от общей доли.
 
Кабминкадровый голод
 
 
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