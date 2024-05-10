https://1prime.ru/20240510/kandidat-848047912.html

Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера - 10.05.2024, ПРАЙМ

Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Представители думских политических партий приняли решение поддержать исполняющего обязанности премьер-министра РФ Михаила Мишустина на пост председателя... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T14:16+0300

2024-05-10T14:16+0300

2024-05-10T14:16+0300

кабмин

михаил мишустин

госдума

кандидатура

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Представители думских политических партий приняли решение поддержать исполняющего обязанности премьер-министра РФ Михаила Мишустина на пост председателя правительства.Так, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил на пресс-подходе в пятницу по итогам встречи с Мишустиным, что фракция приняла соответствующее решение. Он добавил, что СЗРП рассчитывает, что Мишустин прислушается к предложениям партии."Знаю, что Михаил Владимирович Мишустин так же, как и наша фракция, настроен на реализацию указа президента – теперь это наша общая ответственность. Рассчитываю, что он и кабинет министров в целом прислушаются к нашим предложениям. Поэтому на предстоящем голосовании в Государственной Думе мы поддержим его кандидатуру в качестве председателя правительства", — сказал Миронов.По его словам, СРЗП исходит из необходимости реализации указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая, в котором обозначены национальные цели развития страны на предстоящие годы. Миронов считает, что заявленные национальные цели требуют изменений как в составе, так и в структуре правительства. Он отметил, что СЗРП предлагает "создать Министерство демографии, Министерство ЖКХ, Министерство геологии, Агентство по делам ветеранов, отдельную миграционную структуру. Разумеется, приоритетной остается задача борьбы с бедностью".Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев также заявил журналистам, что партия поддержит кандидатуру Мишустина."Поддержим", — ответил он на соответствующий вопрос.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с Мишустиным сообщил, что партия поддерживает его усилия, но имеет вопросы к составу правительства РФ. По его мнению у текущего кабмина нет единой политической воли изменить курс, чтобы повысить темпы экономического развития России.Ранее представитель КПРФ, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов сказал, что фракция поддержит кандидатуру Мишустина ."Я думаю, что… да, я не думаю, а поддержат", — ответил он на вопрос журналистов о том, поддержат ли коммунисты кандидатуру Мишустина.Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий также заявил о поддержке кандидатуры Мишустина."Он возглавлял правительство в сложнейшее для страны время и показал себя высочайшим профессионалом", — отметил Слуцкий.Он добавил, что фракция конструктивно взаимодействовала с правительством Мишустина на протяжении всего периода и работа продолжится, так как еще много вопросов и наказов от избирателей требуют решения.

https://1prime.ru/20240510/vstrecha-848046732.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, госдума, кандидатура