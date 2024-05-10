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КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава правительства

КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава правительства - 10.05.2024, ПРАЙМ

КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава правительства

КПРФ воздержится от поддержки текущего состава правительства РФ, заявил журналистам глава партии Геннадий Зюганов. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T13:50+0300

2024-05-10T13:50+0300

2024-05-10T13:50+0300

кабмин

кпрф

геннадий зюганов

правительство рф

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. КПРФ воздержится от поддержки текущего состава правительства РФ, заявил журналистам глава партии Геннадий Зюганов. "Когда мы услышим, что они (правительство РФ — ред.) готовы реализовывать значительную часть этих программ... то мы готовы поддержать это правительство. В данной ситуации пока наша фракция воздерживается", — сказал он.Зюганов добавил, что фракция подготовила "наказ" новому составу правительства. По его словам, он предусматривает реализацию тех установок, которые получил Николай Харитонов.Зюганов пояснил, что речь идет о программе КПРФ "10 шагов к достойной жизни" и 12 разработанных фракцией законопроектах.Глава КПРФ подчеркнул, что правительству следует работать как слаженной команде, а сейчас оно не выполняет установки главы государства. Он также сообщил, что у партии вызывает вопросы работа финансово-экономического блока текущего состава правительства.Кроме того, Зюганов рассказал, что в ходе встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным партия заявила о поддержке его усилий, но есть вопрос к составу кабмина. По мнению главы КПРТ текущий состав не обладает единой политической волей для изменения курса с целью повышения темпов экономического развития страны.

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кпрф, геннадий зюганов, правительство рф