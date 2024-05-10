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КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава правительства
КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава правительства - 10.05.2024, ПРАЙМ
КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава правительства
КПРФ воздержится от поддержки текущего состава правительства РФ, заявил журналистам глава партии Геннадий Зюганов. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T13:50+0300
2024-05-10T13:50+0300
2024-05-10T13:50+0300
кабмин
кпрф
геннадий зюганов
правительство рф
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. КПРФ воздержится от поддержки текущего состава правительства РФ, заявил журналистам глава партии Геннадий Зюганов. "Когда мы услышим, что они (правительство РФ — ред.) готовы реализовывать значительную часть этих программ... то мы готовы поддержать это правительство. В данной ситуации пока наша фракция воздерживается", — сказал он.Зюганов добавил, что фракция подготовила "наказ" новому составу правительства. По его словам, он предусматривает реализацию тех установок, которые получил Николай Харитонов.Зюганов пояснил, что речь идет о программе КПРФ "10 шагов к достойной жизни" и 12 разработанных фракцией законопроектах.Глава КПРФ подчеркнул, что правительству следует работать как слаженной команде, а сейчас оно не выполняет установки главы государства. Он также сообщил, что у партии вызывает вопросы работа финансово-экономического блока текущего состава правительства.Кроме того, Зюганов рассказал, что в ходе встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным партия заявила о поддержке его усилий, но есть вопрос к составу кабмина. По мнению главы КПРТ текущий состав не обладает единой политической волей для изменения курса с целью повышения темпов экономического развития страны.
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кпрф, геннадий зюганов, правительство рф
Кабмин, КПРФ, Геннадий Зюганов, Правительство РФ
КПРФ воздержится от поддержки нынешнего состава правительства
Зюганов: КПРФ воздержится от поддержки текущего состава правительства РФ
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. КПРФ воздержится от поддержки текущего состава правительства РФ, заявил журналистам глава партии Геннадий Зюганов.
"Когда мы услышим, что они (правительство РФ — ред.) готовы реализовывать значительную часть этих программ... то мы готовы поддержать это правительство. В данной ситуации пока наша фракция воздерживается", — сказал он.
Зюганов добавил, что фракция подготовила "наказ" новому составу правительства. По его словам, он предусматривает реализацию тех установок, которые получил Николай Харитонов.
Зюганов пояснил, что речь идет о программе КПРФ "10 шагов к достойной жизни" и 12 разработанных фракцией законопроектах.
Глава КПРФ подчеркнул, что правительству следует работать как слаженной команде, а сейчас оно не выполняет установки главы государства. Он также сообщил, что у партии вызывает вопросы работа финансово-экономического блока текущего состава правительства.
Кроме того, Зюганов рассказал, что в ходе встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным партия заявила о поддержке его усилий, но есть вопрос к составу кабмина. По мнению главы КПРТ текущий состав не обладает единой политической волей для изменения курса с целью повышения темпов экономического развития страны.
Путин провел встречу с Мишустиным