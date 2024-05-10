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"Никогда не будет". В США неожиданно высказались о Крыме

"Никогда не будет". В США неожиданно высказались о Крыме - 10.05.2024, ПРАЙМ

"Никогда не будет". В США неожиданно высказались о Крыме

Крымский полуостров и восток Украины находятся в зоне российских интересов. При этом для Киева они не представляют жизненной важности. Такое мнение выразил в... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T08:44+0300

2024-05-10T08:44+0300

2024-05-10T08:44+0300

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Крымский полуостров и восток Украины находятся в зоне российских интересов. При этом для Киева они не представляют жизненной важности. Такое мнение выразил в своем видеоблоге журналист Гленн Гринвальд."Очевидно, что Крым и Восточная Украина всегда будут представлять важнейший жизненный интерес для русских. <...> Но они не представляют и никогда не будут представлять собой жизненно важный интерес для (государства. — ред.) Украины", — заявил он.Журналист напомнил, что аналогичного мнения придерживались президенты США Барак Обама и Дональд Трамп. По его словам, мысль о начале масштабного конфликта с Москвой из-за Крыма и Украины вызывала у Обамы только усмешку.Гринвальд также отметил, что реальность заключается в том, что Украина не так уж важна для Вашингтона.В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

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сша, крым, поддержка украины