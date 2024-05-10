Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство упростит получение региональных льгот, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240510/lgoty-848049386.html
Правительство упростит получение региональных льгот, заявил Мишустин
Правительство упростит получение региональных льгот, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ
Правительство упростит получение региональных льгот, заявил Мишустин
Правительство РФ до конца текущего года намерено применить цифровой формат к оставшимся мерам соцзащиты. В 2025 году оно сфокусируется на упрощении получения... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T15:07+0300
2024-05-10T15:07+0300
кабмин
михаил мишустин
соцзащита
господдержка
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_492fafbb80841e0a716515733b0f8c65.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца текущего года намерено применить цифровой формат к оставшимся мерам соцзащиты. В 2025 году оно сфокусируется на упрощении получения региональных льгот. Об этом сообщил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме. Мишустин напомнил о внедрении принципов социального казначейства, которые предполагают, что помощь государства должна оказываться в автоматическом режиме или на основе лишь одного заявления. "В этот формат перевели около сорока федеральных мер. До конца года распространим его на оставшиеся. И со следующего – сфокусируемся на упрощении получения региональных льгот", — отметил он. По словам Мишустина, что на днях кабмин утвердил единые требования к назначению поддержки на всех уровнях, то есть, по сути, установил общий порядок взаимодействия органов власти с гражданами независимо от места проживания. Он добавил, что при введении изменений требуется путем обратной связи смотреть насколько понятно и комфортно организованы сервисы для людей и с учетом этого корректировать процессы. Также необходимо оставить право для россиян лично обращаться за нужными услугами, если для кого-то такой вариант предпочтительнее.
https://1prime.ru/20240510/mishustin-848048976.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83921/31/839213149_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_608f8567f6ba8a1b29c0ca9966eaf5bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, соцзащита, господдержка
Кабмин, Михаил Мишустин, соцзащита, господдержка
15:07 10.05.2024
 
Правительство упростит получение региональных льгот, заявил Мишустин

Мишустин: с 2025 года правительство будет упрощать получение региональных льгот

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца текущего года намерено применить цифровой формат к оставшимся мерам соцзащиты. В 2025 году оно сфокусируется на упрощении получения региональных льгот. Об этом сообщил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме.
Мишустин напомнил о внедрении принципов социального казначейства, которые предполагают, что помощь государства должна оказываться в автоматическом режиме или на основе лишь одного заявления.
"В этот формат перевели около сорока федеральных мер. До конца года распространим его на оставшиеся. И со следующего – сфокусируемся на упрощении получения региональных льгот", — отметил он.
По словам Мишустина, что на днях кабмин утвердил единые требования к назначению поддержки на всех уровнях, то есть, по сути, установил общий порядок взаимодействия органов власти с гражданами независимо от места проживания.
Он добавил, что при введении изменений требуется путем обратной связи смотреть насколько понятно и комфортно организованы сервисы для людей и с учетом этого корректировать процессы. Также необходимо оставить право для россиян лично обращаться за нужными услугами, если для кого-то такой вариант предпочтительнее.
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
Программу маткапитала продлят до конца десятилетия, заявил Мишустин
14:55
 
КабминМихаил Мишустинсоцзащитагосподдержка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала