https://1prime.ru/20240510/lgoty-848049386.html

Правительство упростит получение региональных льгот, заявил Мишустин

Правительство упростит получение региональных льгот, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ

Правительство упростит получение региональных льгот, заявил Мишустин

Правительство РФ до конца текущего года намерено применить цифровой формат к оставшимся мерам соцзащиты. В 2025 году оно сфокусируется на упрощении получения... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T15:07+0300

2024-05-10T15:07+0300

2024-05-10T15:07+0300

кабмин

михаил мишустин

соцзащита

господдержка

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца текущего года намерено применить цифровой формат к оставшимся мерам соцзащиты. В 2025 году оно сфокусируется на упрощении получения региональных льгот. Об этом сообщил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме. Мишустин напомнил о внедрении принципов социального казначейства, которые предполагают, что помощь государства должна оказываться в автоматическом режиме или на основе лишь одного заявления. "В этот формат перевели около сорока федеральных мер. До конца года распространим его на оставшиеся. И со следующего – сфокусируемся на упрощении получения региональных льгот", — отметил он. По словам Мишустина, что на днях кабмин утвердил единые требования к назначению поддержки на всех уровнях, то есть, по сути, установил общий порядок взаимодействия органов власти с гражданами независимо от места проживания. Он добавил, что при введении изменений требуется путем обратной связи смотреть насколько понятно и комфортно организованы сервисы для людей и с учетом этого корректировать процессы. Также необходимо оставить право для россиян лично обращаться за нужными услугами, если для кого-то такой вариант предпочтительнее.

https://1prime.ru/20240510/mishustin-848048976.html

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михаил мишустин, соцзащита, господдержка