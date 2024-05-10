https://1prime.ru/20240510/lgoty-848049386.html
Правительство упростит получение региональных льгот, заявил Мишустин
Правительство упростит получение региональных льгот, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ
Правительство упростит получение региональных льгот, заявил Мишустин
Правительство РФ до конца текущего года намерено применить цифровой формат к оставшимся мерам соцзащиты. В 2025 году оно сфокусируется на упрощении получения... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T15:07+0300
2024-05-10T15:07+0300
2024-05-10T15:07+0300
кабмин
михаил мишустин
соцзащита
господдержка
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца текущего года намерено применить цифровой формат к оставшимся мерам соцзащиты. В 2025 году оно сфокусируется на упрощении получения региональных льгот. Об этом сообщил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме. Мишустин напомнил о внедрении принципов социального казначейства, которые предполагают, что помощь государства должна оказываться в автоматическом режиме или на основе лишь одного заявления. "В этот формат перевели около сорока федеральных мер. До конца года распространим его на оставшиеся. И со следующего – сфокусируемся на упрощении получения региональных льгот", — отметил он. По словам Мишустина, что на днях кабмин утвердил единые требования к назначению поддержки на всех уровнях, то есть, по сути, установил общий порядок взаимодействия органов власти с гражданами независимо от места проживания. Он добавил, что при введении изменений требуется путем обратной связи смотреть насколько понятно и комфортно организованы сервисы для людей и с учетом этого корректировать процессы. Также необходимо оставить право для россиян лично обращаться за нужными услугами, если для кого-то такой вариант предпочтительнее.
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михаил мишустин, соцзащита, господдержка
Кабмин, Михаил Мишустин, соцзащита, господдержка
Правительство упростит получение региональных льгот, заявил Мишустин
Мишустин: с 2025 года правительство будет упрощать получение региональных льгот
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца текущего года намерено применить цифровой формат к оставшимся мерам соцзащиты. В 2025 году оно сфокусируется на упрощении получения региональных льгот. Об этом сообщил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме.
Мишустин напомнил о внедрении принципов социального казначейства, которые предполагают, что помощь государства должна оказываться в автоматическом режиме или на основе лишь одного заявления.
"В этот формат перевели около сорока федеральных мер. До конца года распространим его на оставшиеся. И со следующего – сфокусируемся на упрощении получения региональных льгот", — отметил он.
По словам Мишустина, что на днях кабмин утвердил единые требования к назначению поддержки на всех уровнях, то есть, по сути, установил общий порядок взаимодействия органов власти с гражданами независимо от места проживания.
Он добавил, что при введении изменений требуется путем обратной связи смотреть насколько понятно и комфортно организованы сервисы для людей и с учетом этого корректировать процессы. Также необходимо оставить право для россиян лично обращаться за нужными услугами, если для кого-то такой вариант предпочтительнее.
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