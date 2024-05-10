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Участники СВО продолжат получать льготы, заявил Мишустин
Участники СВО продолжат получать льготы, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ
Участники СВО продолжат получать льготы, заявил Мишустин
Участники СВО и их семьи продолжат получать льготы и все необходимое, заявил кандидат на должность премьер-министра России, и. о. главы правительства Михаил... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T15:35+0300
2024-05-10T15:35+0300
2024-05-10T15:56+0300
кабмин
участники сво
льготы
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Участники СВО и их семьи продолжат получать льготы и все необходимое, заявил кандидат на должность премьер-министра России, и. о. главы правительства Михаил Мишустин.Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Вопрос об утверждении его кандидатуры нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании 10 мая. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым - техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки; помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, семьям, оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки", — отметил Мишустин. 12 декабря прошлого года Путин подписал новую редакцию базового закона “О занятости населения в Российской Федерации”. Документ, в том числе, предполагает право на приоритетное трудоустройство для участников спецоперации на Украине и членам их семей.Как напоминает “Парламентская газета”, заработная плата бойцов СВО начинается от 210 тысяч рублей, а в октябре показатель проиндексировали на 10,5 процента. Также трудовой договор с призванными в рамках мобилизации приостанавливается, за ними сохраняется место работы, начисляется трудовой стаж.Госдума 13 декабря, приняла закон, который продлит на следующий год право участников спецоперации и членов их семей обратится за кредитными каникулами и обеспечит списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненых бойцов.Кроме того, участникам операции и их семьям предоставляются освобождение от уплаты НДФЛ и начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, приоритетный порядок поступления детей в школы и детские сады, выплаты для вдов и вдовцов, обеспечение квот при поступлении в вузы для бойцов и их детей.Помимо этого, родственников участников СВО нельзя отправлять в командировки без их согласия, а также работать в выходные и сверхурочно.
https://1prime.ru/20240510/mishustin-848048163.html
https://1prime.ru/20240508/spetsoperatsiya-na-ukraine-847993618.html
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участники сво, льготы, михаил мишустин
Кабмин, участники СВО, льготы, Михаил Мишустин
Участники СВО продолжат получать льготы, заявил Мишустин
Мишустин: власти продолжат предоставлять участникам СВО льготы и все необходимое
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Участники СВО и их семьи продолжат получать льготы и все необходимое, заявил кандидат на должность премьер-министра России, и. о. главы правительства Михаил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Вопрос об утверждении его кандидатуры нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании 10 мая.
"Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым - техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки; помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, семьям, оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки", — отметил Мишустин.
12 декабря прошлого года Путин подписал новую редакцию базового закона “О занятости населения в Российской Федерации”. Документ, в том числе, предполагает право на приоритетное трудоустройство для участников спецоперации на Украине и членам их семей.
Как напоминает “Парламентская газета”, заработная плата бойцов СВО начинается от 210 тысяч рублей, а в октябре показатель проиндексировали на 10,5 процента. Также трудовой договор с призванными в рамках мобилизации приостанавливается, за ними сохраняется место работы, начисляется трудовой стаж.
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Госдума 13 декабря, приняла закон, который продлит на следующий год право участников спецоперации и членов их семей обратится за кредитными каникулами и обеспечит списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненых бойцов.
Кроме того, участникам операции и их семьям предоставляются освобождение от уплаты НДФЛ и начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, приоритетный порядок поступления детей в школы и детские сады, выплаты для вдов и вдовцов, обеспечение квот при поступлении в вузы для бойцов и их детей.
Помимо этого, родственников участников СВО нельзя отправлять в командировки без их согласия, а также работать в выходные и сверхурочно.
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