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Работа маркетплейсов требует дополнительного регулирования, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Работа маркетплейсов требует дополнительного регулирования, заявил Мишустин
Работа маркетплейсов требует дополнительного регулирования, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ
Работа маркетплейсов требует дополнительного регулирования, заявил Мишустин
Деятельность маркетплейсов в стране нуждается в дополнительном регулировании, но делать это нужно аккуратно. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T15:38+0300
2024-05-10T16:08+0300
кабмин
михаил мишустин
правительство рф
маркетплейс
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Деятельность маркетплейсов в стране нуждается в дополнительном регулировании, но делать это нужно аккуратно. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин.Правительство сложило свои полномочия 7 мая после инаугурайии президента России Владимира Путина. 10 мая председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что глава государства внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Мишустина на должность премьера.В тот же день проходило внеочережное пленарное заседание Госдумы, на котором фракции обсуждали кандидатуру Мишустина.Исполняющий обязанности главы правительства отметил, что тема маркерплейсов требует дополнительного регулирования."Для регулирования этих конкретных отношений совместно с вами пятый анти-монопольный пакет был принят, у вас появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать", — сказал Мишустин.Он также отметил, что возможности заказывать товар или услугу через платформу, минуя регуляторов являются непростым вызовом, "им надо заниматься".Кроме того, Мишустин привел различные оценки, согласно которым примерный оборот розничной торговли на маркетплейсах достигает около восьми триллионов рублей. Это серьезнейшие средства, добавил он.
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михаил мишустин, правительство рф, маркетплейс
Кабмин, Михаил Мишустин, Правительство РФ, маркетплейс
15:38 10.05.2024 (обновлено: 16:08 10.05.2024)
 
Работа маркетплейсов требует дополнительного регулирования, заявил Мишустин

Мишустин: работа маркетплейсов требует аккуратного дополнительного регулирования

© fotolia.com / momiusПокупки в интернете
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© fotolia.com / momius
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Деятельность маркетплейсов в стране нуждается в дополнительном регулировании, но делать это нужно аккуратно. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин.
Правительство сложило свои полномочия 7 мая после инаугурайии президента России Владимира Путина. 10 мая председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что глава государства внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Мишустина на должность премьера.
В тот же день проходило внеочережное пленарное заседание Госдумы, на котором фракции обсуждали кандидатуру Мишустина.
Исполняющий обязанности главы правительства отметил, что тема маркерплейсов требует дополнительного регулирования.
"Для регулирования этих конкретных отношений совместно с вами пятый анти-монопольный пакет был принят, у вас появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать", — сказал Мишустин.
Он также отметил, что возможности заказывать товар или услугу через платформу, минуя регуляторов являются непростым вызовом, "им надо заниматься".
Кроме того, Мишустин привел различные оценки, согласно которым примерный оборот розничной торговли на маркетплейсах достигает около восьми триллионов рублей. Это серьезнейшие средства, добавил он.
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КабминМихаил МишустинПравительство РФмаркетплейс
 
 
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