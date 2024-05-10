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В Госдуме назвали максимальный размер маткапитала на второго ребенка - 10.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Госдуме назвали максимальный размер маткапитала на второго ребенка
В Госдуме назвали максимальный размер маткапитала на второго ребенка - 10.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали максимальный размер маткапитала на второго ребенка
Максимальный размер материнского капитала в 2024 году на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T06:09+0300
2024-05-10T06:10+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Максимальный размер материнского капитала в 2024 году на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина. Материнский капитал на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей. "С 1 февраля 2024 года максимальный размер материнского капитала на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей", - сказала парламентарий.
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россия
Экономика, РОССИЯ
06:09 10.05.2024 (обновлено: 06:10 10.05.2024)
 
В Госдуме назвали максимальный размер маткапитала на второго ребенка

ГД: максимальный размер маткапитала на второго ребенка составил 833 тыс. рублей

© fotolia.com / kotomiti #Новорожденный ребенок
#Новорожденный ребенок - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© fotolia.com / kotomiti
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Максимальный размер материнского капитала в 2024 году на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина.
Материнский капитал на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Россиянам могут разрешить раннее использование маткапитала на жилье
2 мая, 10:07
"С 1 февраля 2024 года максимальный размер материнского капитала на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей", - сказала парламентарий.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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