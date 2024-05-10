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В Госдуме назвали максимальный размер маткапитала на второго ребенка
В Госдуме назвали максимальный размер маткапитала на второго ребенка - 10.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали максимальный размер маткапитала на второго ребенка
Максимальный размер материнского капитала в 2024 году на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T06:09+0300
2024-05-10T06:09+0300
2024-05-10T06:10+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Максимальный размер материнского капитала в 2024 году на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина. Материнский капитал на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей. "С 1 февраля 2024 года максимальный размер материнского капитала на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей", - сказала парламентарий.
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россия
В Госдуме назвали максимальный размер маткапитала на второго ребенка
ГД: максимальный размер маткапитала на второго ребенка составил 833 тыс. рублей
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Максимальный размер материнского капитала в 2024 году на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Екатерина Стенякина.
Материнский капитал на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей.
Россиянам могут разрешить раннее использование маткапитала на жилье
"С 1 февраля 2024 года максимальный размер материнского капитала на второго и последующих детей составил 833 тысячи рублей", - сказала парламентарий.