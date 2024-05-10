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Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты

Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты - 10.05.2024, ПРАЙМ

Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в пятницу, что направила президенту России Владимиру Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T09:20+0300

2024-05-10T09:20+0300

2024-05-10T09:20+0300

политика

совет федерации

валентина матвиенко

счетная палата

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в пятницу, что направила президенту России Владимиру Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты. В перечень вошли Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук. "Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич", — написала Матвиенко в своем Telegram-канале. Она также отметила, что Совфед ожидает представление президента РФ для назначения на должность. "Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление", — сообщила она она.

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совет федерации, валентина матвиенко, счетная палата