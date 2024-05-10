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Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты - 10.05.2024, ПРАЙМ
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в пятницу, что направила президенту России Владимиру Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T09:20+0300
2024-05-10T09:20+0300
2024-05-10T09:20+0300
политика
совет федерации
валентина матвиенко
счетная палата
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в пятницу, что направила президенту России Владимиру Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты. В перечень вошли Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук. "Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич", — написала Матвиенко в своем Telegram-канале. Она также отметила, что Совфед ожидает представление президента РФ для назначения на должность. "Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление", — сообщила она она.
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совет федерации, валентина матвиенко, счетная палата
Политика, Совет Федерации, Валентина Матвиенко, Счетная палата
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
Матвиенко направила президенту РФ кандидатуры на должность главы Счетной палаты
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в пятницу, что направила президенту России Владимиру Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты. В перечень вошли Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.
"Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич", — написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что Совфед ожидает представление президента РФ для назначения на должность. "Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление", — сообщила она она.
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