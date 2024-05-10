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Слуцкий согласился с Зюгановым, что нужно решать вопрос с мигрантами
Слуцкий согласился с Зюгановым, что нужно решать вопрос с мигрантами - 10.05.2024, ПРАЙМ
Слуцкий согласился с Зюгановым, что нужно решать вопрос с мигрантами
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий согласился с главой КПРФ Геннадием Зюгановым в необходимости решения в стране вопроса с мигрантами. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T16:41+0300
2024-05-10T16:41+0300
2024-05-10T16:41+0300
госдума
леонид слуцкий
геннадий зюганов
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий согласился с главой КПРФ Геннадием Зюгановым в необходимости решения в стране вопроса с мигрантами. "Нам надо действительно — Геннадий Андреевич (Зюганов — ред.), здесь я соглашусь, прав — решать вопросы мигрантов", — сказал Слуцкий на обсуждении кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме. Он отметил, что в стране следует внедрять больше "умных технологий", и тогда не потребуется труд мигрантов, что позволит уменьшить "создаваемую ими дестабилизацию".
https://1prime.ru/20240510/mironov-848052078.html
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госдума, леонид слуцкий, геннадий зюганов
Госдума, Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов
Слуцкий согласился с Зюгановым, что нужно решать вопрос с мигрантами
Слуцкий согласился с Зюгановым, что в России нужно решать вопрос с мигрантами
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий согласился с главой КПРФ Геннадием Зюгановым в необходимости решения в стране вопроса с мигрантами.
"Нам надо действительно — Геннадий Андреевич (Зюганов — ред.), здесь я соглашусь, прав — решать вопросы мигрантов", — сказал Слуцкий на обсуждении кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме.
Он отметил, что в стране следует внедрять больше "умных технологий", и тогда не потребуется труд мигрантов, что позволит уменьшить "создаваемую ими дестабилизацию".
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