https://1prime.ru/20240510/minkh-848049120.html

Минх представил кандидатуру Мишустина на пост главы правительства

Минх представил кандидатуру Мишустина на пост главы правительства - 10.05.2024, ПРАЙМ

Минх представил кандидатуру Мишустина на пост главы правительства

Полномочный представитель президента России Владимира Путина в Госдуме Гарри Минх представил кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T15:00+0300

2024-05-10T15:00+0300

2024-05-10T15:00+0300

кабмин

михаил мишустин

госдума

кандидатура

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Полномочный представитель президента России Владимира Путина в Госдуме Гарри Минх представил кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. "Президент Российской Федерации 9 мая текущего года внес на утверждение Госдуме кандидатуру Мишустина Михаила Владимировича для назначения его председателем правительства РФ", — сказал Минх в ходе пленарного заседания.Полпред также попросил парламентариев "поддержать выбор президента Российской Федерации и после соответствующей процедуры, которая нам предстоит, утвердить Михаила Владимировича Мишустина председателем правительства Российской Федерации".Михаил Владимирович Мишустин — доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства.С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. С 30 апреля по 19 мая 2020 года находился на лечении в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией нового типа. Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. По его словам, в период пандемии поддержка предприятий и целых секторов экономики была сбалансированной и своевременной.После начала специальной военной операции в 2022 г. начались другие проблемы, напомнил Путин. Против страны развязали экономическую агрессию. В прошлом году экономика росла темпами выше мировой, напомнил он. По данным Росстата, ВВП России в 2023 г. вырос на 3,6%, в то время как глобальный ВВП, по данным Всемирного банка, – на 2,6%. Годом ранее экономика России сократилась на 1,2%. В 2021 г. ВВП вырос на 5,9% после спада на 2,7% в пандемийный 2020 год. Отдельно президент отметил системную работу правительства по внедрению современных цифровых технологий управления. Одно из ключевых достижений правительства за время его работы – это значительное снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок. Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока.

https://1prime.ru/20240510/mishustin-848048976.html

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михаил мишустин, госдума, кандидатура