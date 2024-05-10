https://1prime.ru/20240510/mironov-848052078.html

Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы

Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы - 10.05.2024, ПРАЙМ

Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы

Правительство должно представить предложения по изменению налоговой системы в России, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T16:17+0300

2024-05-10T16:17+0300

2024-05-10T16:18+0300

кабмин

сергей миронов

налоговая система

россия

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство должно представить предложения по изменению налоговой системы в России, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов. "Конечно, мы ожидаем предложений по изменению налоговой системы и реальной прогрессии налога на доходы физических лиц, с тем, чтобы богатые платили больше", - сказал он.Ранее президент России Владимир Путин рассказывал, что российские власти работают над предложениями по донастройке налоговой системы с целью обеспечить более справедливое распределение нагрузки на россиян.

https://1prime.ru/20240508/nalogi-847992032.html

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сергей миронов, налоговая система, россия