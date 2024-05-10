https://1prime.ru/20240510/mironov-848052078.html
Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы
Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы - 10.05.2024, ПРАЙМ
Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы
Правительство должно представить предложения по изменению налоговой системы в России, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T16:17+0300
2024-05-10T16:17+0300
2024-05-10T16:18+0300
кабмин
сергей миронов
налоговая система
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/25/841512510_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_c89fbc1fd3f8233cdbdaed50d3e64b22.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство должно представить предложения по изменению налоговой системы в России, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов. "Конечно, мы ожидаем предложений по изменению налоговой системы и реальной прогрессии налога на доходы физических лиц, с тем, чтобы богатые платили больше", - сказал он.Ранее президент России Владимир Путин рассказывал, что российские власти работают над предложениями по донастройке налоговой системы с целью обеспечить более справедливое распределение нагрузки на россиян.
https://1prime.ru/20240508/nalogi-847992032.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/25/841512510_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_710d62e08e9c34d65c0df09a404e0b89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, налоговая система, россия
Кабмин, Сергей Миронов, налоговая система, РОССИЯ
Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы
Миронов: СРЗП ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство должно представить предложения по изменению налоговой системы в России, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов.
"Конечно, мы ожидаем предложений по изменению налоговой системы и реальной прогрессии налога на доходы физических лиц, с тем, чтобы богатые платили больше", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин рассказывал, что российские власти работают над предложениями по донастройке налоговой системы с целью обеспечить более справедливое распределение нагрузки на россиян.
Симоньян предложила выравнивать уровень благосостояния налогами