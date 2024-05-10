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Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы
Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы - 10.05.2024, ПРАЙМ
Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы
Правительство должно представить предложения по изменению налоговой системы в России, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T16:17+0300
2024-05-10T16:18+0300
кабмин
сергей миронов
налоговая система
россия
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство должно представить предложения по изменению налоговой системы в России, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов. "Конечно, мы ожидаем предложений по изменению налоговой системы и реальной прогрессии налога на доходы физических лиц, с тем, чтобы богатые платили больше", - сказал он.Ранее президент России Владимир Путин рассказывал, что российские власти работают над предложениями по донастройке налоговой системы с целью обеспечить более справедливое распределение нагрузки на россиян.
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сергей миронов, налоговая система, россия
Кабмин, Сергей Миронов, налоговая система, РОССИЯ
16:17 10.05.2024 (обновлено: 16:18 10.05.2024)
 
Миронов ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы

Миронов: СРЗП ожидает от правительства предложений по изменению налоговой системы

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель объединённой политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство должно представить предложения по изменению налоговой системы в России, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов.
"Конечно, мы ожидаем предложений по изменению налоговой системы и реальной прогрессии налога на доходы физических лиц, с тем, чтобы богатые платили больше", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин рассказывал, что российские власти работают над предложениями по донастройке налоговой системы с целью обеспечить более справедливое распределение нагрузки на россиян.
# Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
Симоньян предложила выравнивать уровень благосостояния налогами
8 мая, 07:54
 
КабминСергей Мироновналоговая системаРОССИЯ
 
 
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