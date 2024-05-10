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Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра - 10.05.2024, ПРАЙМ
Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T05:21+0300
2024-05-10T06:11+0300
россия
владимир путин
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Спикер написал в Telegram-канале: "Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства". Правительство под руководством Мишустина сложило полномочия после инаугурации президента России Владимира Путина. Кандидатура главы кабмина будет утверждена на пленарном заседании Госдумы 10 мая. Согласно закону, президент назначает премьер-министра после того, как его кандидатуру утвердит Госдума. Новый глава правительства не позднее недельного срока после назначения должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. А в течение двух недель премьер-министр должен представить парламенту на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, кроме руководителей силового блока и МИД. Для них действует особый порядок. При этом Госдума не позднее недельного срока должна принять решение по кандидатурам, которые представил премьер-министр. Лица, которые утвердит Госдума, назначаются на должность президентом России. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность сам президент после консультаций с Советом Федерации.
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россия, владимир путин, михаил мишустин
РОССИЯ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Политика
05:21 10.05.2024 (обновлено: 06:11 10.05.2024)
 
Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Володин: Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер написал в Telegram-канале: "Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства".
Правительство под руководством Мишустина сложило полномочия после инаугурации президента России Владимира Путина. Кандидатура главы кабмина будет утверждена на пленарном заседании Госдумы 10 мая.
Президент Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина
6 мая, 16:41
Согласно закону, президент назначает премьер-министра после того, как его кандидатуру утвердит Госдума. Новый глава правительства не позднее недельного срока после назначения должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. А в течение двух недель премьер-министр должен представить парламенту на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, кроме руководителей силового блока и МИД. Для них действует особый порядок. При этом Госдума не позднее недельного срока должна принять решение по кандидатурам, которые представил премьер-министр. Лица, которые утвердит Госдума, назначаются на должность президентом России. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность сам президент после консультаций с Советом Федерации.
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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