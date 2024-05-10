Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером - 10.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240510/mishustin-848044400.html
Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером
Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером - 10.05.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером
Комитет Госдумы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Соответствующий документ доступен... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T10:18+0300
2024-05-10T10:18+0300
политика
госдума
премьер-министр
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе. "Комитет Государственной Думы по контролю направляет проект постановления Государственной Думы №622328-8 "Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации" для включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 10 мая 2024 года", — говорится в документе.Ранее в пятницу комитет ГД по контролю одобрил процедуру утверждения Думой премьер-министра РФ и рекомендовал принять проект процедуры.Согласно тексту документа, кандидата на должность премьера представит полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх. Далее выступит кандидат, представит программу основных направлений деятельности будущего правительства. Затем кандидат ответит на вопросы депутатов ГД, каждая фракция сможет задать по 2 вопроса, далее выступят представители фракций, кандидат на пост премьера также получит возможность выступить с заключительным словом. После заключительного слова кандидата, Дума проголосует по проекту постановления об утверждении кандидата на пост премьера.Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
https://1prime.ru/20240510/matvienko-848043326.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, премьер-министр
Политика, Госдума, премьер-министр
10:18 10.05.2024
 
Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером

Комитет по контролю направил в Совет ГД проект об утверждении Мишустина

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.
"Комитет Государственной Думы по контролю направляет проект постановления Государственной Думы №622328-8 "Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации" для включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 10 мая 2024 года", — говорится в документе.
Ранее в пятницу комитет ГД по контролю одобрил процедуру утверждения Думой премьер-министра РФ и рекомендовал принять проект процедуры.
Согласно тексту документа, кандидата на должность премьера представит полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх. Далее выступит кандидат, представит программу основных направлений деятельности будущего правительства. Затем кандидат ответит на вопросы депутатов ГД, каждая фракция сможет задать по 2 вопроса, далее выступят представители фракций, кандидат на пост премьера также получит возможность выступить с заключительным словом. После заключительного слова кандидата, Дума проголосует по проекту постановления об утверждении кандидата на пост премьера.
Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты
09:20
 
ПолитикаГосдумапремьер-министр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала