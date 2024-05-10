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Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером

Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером - 10.05.2024, ПРАЙМ

Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером

Комитет Госдумы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Соответствующий документ доступен... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T10:18+0300

2024-05-10T10:18+0300

2024-05-10T10:18+0300

политика

госдума

премьер-министр

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе. "Комитет Государственной Думы по контролю направляет проект постановления Государственной Думы №622328-8 "Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации" для включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 10 мая 2024 года", — говорится в документе.Ранее в пятницу комитет ГД по контролю одобрил процедуру утверждения Думой премьер-министра РФ и рекомендовал принять проект процедуры.Согласно тексту документа, кандидата на должность премьера представит полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх. Далее выступит кандидат, представит программу основных направлений деятельности будущего правительства. Затем кандидат ответит на вопросы депутатов ГД, каждая фракция сможет задать по 2 вопроса, далее выступят представители фракций, кандидат на пост премьера также получит возможность выступить с заключительным словом. После заключительного слова кандидата, Дума проголосует по проекту постановления об утверждении кандидата на пост премьера.Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

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госдума, премьер-министр