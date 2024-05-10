https://1prime.ru/20240510/mishustin-848048163.html

Мишустин назвал послание Путина Федсобранию основой работы правительства

Мишустин назвал послание Путина Федсобранию основой работы правительства - 10.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал послание Путина Федсобранию основой работы правительства

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет основой работы правительства на следующие шесть лет. Об этом заявил кандидат на... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T14:30+0300

2024-05-10T14:30+0300

2024-05-10T14:30+0300

кабмин

михаил мишустин

россия

бизнес

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет основой работы правительства на следующие шесть лет. Об этом заявил кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин.Глава государства выступал с посланием Федсобранию 29 февраля.Мишустин сообщил в ходе выступления в Государственной Думе, что его слова станут основой для работы кабмина на следующие шесть лет."Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан", - пояснил он.Мишустин добавил, что российские власти не будут ограничивать отечественным компаниям работать на внешних рынках. Он подчеркнул, что планируется сделать основной акцент на работе с дружественными странамив рамках ШОС, БРИКС, СНГ, а также Союзного государства. При этом, отметил кандидат на пост премьер-министра, правительство рассчитывает, что отечественный бизнес нарастит инвестиции в страну.

https://1prime.ru/20240510/kandidat-848047912.html

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михаил мишустин, россия, бизнес