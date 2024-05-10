https://1prime.ru/20240510/mishustin-848048163.html
Мишустин назвал послание Путина Федсобранию основой работы правительства
Мишустин назвал послание Путина Федсобранию основой работы правительства - 10.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал послание Путина Федсобранию основой работы правительства
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет основой работы правительства на следующие шесть лет. Об этом заявил кандидат на... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T14:30+0300
2024-05-10T14:30+0300
2024-05-10T14:30+0300
кабмин
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет основой работы правительства на следующие шесть лет. Об этом заявил кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин.Глава государства выступал с посланием Федсобранию 29 февраля.Мишустин сообщил в ходе выступления в Государственной Думе, что его слова станут основой для работы кабмина на следующие шесть лет."Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан", - пояснил он.Мишустин добавил, что российские власти не будут ограничивать отечественным компаниям работать на внешних рынках. Он подчеркнул, что планируется сделать основной акцент на работе с дружественными странамив рамках ШОС, БРИКС, СНГ, а также Союзного государства. При этом, отметил кандидат на пост премьер-министра, правительство рассчитывает, что отечественный бизнес нарастит инвестиции в страну.
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михаил мишустин, россия, бизнес
Кабмин, Михаил Мишустин, РОССИЯ, Бизнес
Мишустин назвал послание Путина Федсобранию основой работы правительства
Мишустин: основа работы кабмина ближайшие 6 лет - послание Путина Федеральному собранию
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет основой работы правительства на следующие шесть лет. Об этом заявил кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин.
Глава государства выступал с посланием Федсобранию 29 февраля.
Мишустин сообщил в ходе выступления в Государственной Думе, что его слова станут основой для работы кабмина на следующие шесть лет.
"Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития, с общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан", - пояснил он.
Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Мишустин добавил, что российские власти не будут ограничивать отечественным компаниям работать на внешних рынках. Он подчеркнул, что планируется сделать основной акцент на работе с дружественными странамив рамках ШОС, БРИКС, СНГ, а также Союзного государства.
При этом, отметил кандидат на пост премьер-министра, правительство рассчитывает, что отечественный бизнес нарастит инвестиции в страну.