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Программу маткапитала продлят до конца десятилетия, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240510/mishustin-848048976.html
Программу маткапитала продлят до конца десятилетия, заявил Мишустин
Программу маткапитала продлят до конца десятилетия, заявил Мишустин - 10.05.2024, ПРАЙМ
Программу маткапитала продлят до конца десятилетия, заявил Мишустин
Правительство продлит программу материнского капитала до конца 2020-х годов, она доказала свою эффективность, региональные инициативы по повышению рождаемости... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T14:55+0300
2024-05-10T14:55+0300
кабмин
михаил мишустин
россия
семья
материнский капитал
семейная ипотека
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство продлит программу материнского капитала до конца 2020-х годов, она доказала свою эффективность, региональные инициативы по повышению рождаемости получат поддержку. Об этом заявил в Госдуме кандидат на пост главы правительства Михаил Мишустин.Его кандидатуру президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента 10 мая.Мишустин отметил важность совершенствования действующих инструментов помощи семьям."Запустим новый национальный проект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего – доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства продлим программу до конца десятилетия", - сказал он.Кандидат на пост премьера добавил, что кабмин в поддержке семей не ограничивается денежными выплатами, шире подходя к задаче. По его словам, существенное значение для россиян с детьми имеет жилищный вопрос, поэтому, в соответствии с поручением Путина, правительство продлит семейную ипотеку еще на шесть лет.Кроме того, отметил он, кабмин намерен помогать российским субъектам в реализации региональных инициатив по повышению рождаемости.
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михаил мишустин, россия, семья, материнский капитал, семейная ипотека
Кабмин, Михаил Мишустин, РОССИЯ, семья, материнский капитал, семейная ипотека
14:55 10.05.2024
 
Программу маткапитала продлят до конца десятилетия, заявил Мишустин

Мишустин: правительство продлит программу материнского капитала до конца десятиления

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкматкапитал
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство продлит программу материнского капитала до конца 2020-х годов, она доказала свою эффективность, региональные инициативы по повышению рождаемости получат поддержку. Об этом заявил в Госдуме кандидат на пост главы правительства Михаил Мишустин.
Его кандидатуру президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента 10 мая.
Мишустин отметил важность совершенствования действующих инструментов помощи семьям.
"Запустим новый национальный проект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего – доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства продлим программу до конца десятилетия", - сказал он.
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В Госдуме назвали максимальный размер маткапитала на второго ребенка
06:09
Кандидат на пост премьера добавил, что кабмин в поддержке семей не ограничивается денежными выплатами, шире подходя к задаче. По его словам, существенное значение для россиян с детьми имеет жилищный вопрос, поэтому, в соответствии с поручением Путина, правительство продлит семейную ипотеку еще на шесть лет.
Кроме того, отметил он, кабмин намерен помогать российским субъектам в реализации региональных инициатив по повышению рождаемости.
 
КабминМихаил МишустинРОССИЯсемьяматеринский капиталсемейная ипотека
 
 
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