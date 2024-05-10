https://1prime.ru/20240510/mishustin-848049673.html

Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов

Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов - 10.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов

Экономическая самостоятельность российских регионов должна быть обеспечена, это важно, заявил кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T15:12+0300

2024-05-10T15:12+0300

2024-05-10T15:12+0300

кабмин

михаил мишустин

россия

регионы

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Экономическая самостоятельность российских регионов должна быть обеспечена, это важно, заявил кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин.Исполняющий обязанности премьер-министра России в пятницу, 10 мая, выступает в Государственной Думе."Важно обеспечить их экономическую самостоятельность. Дать им надежные инструменты для улучшения качества жизни людей, запуска востребованных инициатив в социальной и других сферах. С учетом конкретной ситуации на конкретной территории и имеющегося потенциала. Такие успешные практики есть. Будем их расширять", - сказал он.Мишустин также напомнил, что правительство представило президенту России Владимиру Путину перечень новых регионов, которые следует включить в индивидуальные программы для субъектов с низким уровнем социально-экономического развития."За четыре года большинство из десяти российских субъектов, где они реализуются, вышли на темпы выше средних по стране. В каждом из них созданы точки роста для стимулирования экономики. Показатели выполняются с опережением. Правительство продлевает этот механизм еще на шесть лет", - пояснил он.Кандидат в премьеры обещал детально обсудить с депутатами соответствующие мероприятия.

https://1prime.ru/20240510/mishustin-848048976.html

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михаил мишустин, россия, регионы