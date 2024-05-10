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Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов
Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов - 10.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов
Экономическая самостоятельность российских регионов должна быть обеспечена, это важно, заявил кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T15:12+0300
2024-05-10T15:12+0300
кабмин
михаил мишустин
россия
регионы
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Экономическая самостоятельность российских регионов должна быть обеспечена, это важно, заявил кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин.Исполняющий обязанности премьер-министра России в пятницу, 10 мая, выступает в Государственной Думе."Важно обеспечить их экономическую самостоятельность. Дать им надежные инструменты для улучшения качества жизни людей, запуска востребованных инициатив в социальной и других сферах. С учетом конкретной ситуации на конкретной территории и имеющегося потенциала. Такие успешные практики есть. Будем их расширять", - сказал он.Мишустин также напомнил, что правительство представило президенту России Владимиру Путину перечень новых регионов, которые следует включить в индивидуальные программы для субъектов с низким уровнем социально-экономического развития."За четыре года большинство из десяти российских субъектов, где они реализуются, вышли на темпы выше средних по стране. В каждом из них созданы точки роста для стимулирования экономики. Показатели выполняются с опережением. Правительство продлевает этот механизм еще на шесть лет", - пояснил он.Кандидат в премьеры обещал детально обсудить с депутатами соответствующие мероприятия.
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михаил мишустин, россия, регионы
Кабмин, Михаил Мишустин, РОССИЯ, Регионы
15:12 10.05.2024
 
Мишустин призвал обеспечить экономическую самостоятельность регионов

Мишустин: важно обеспечить экономическую самостоятельность регионов

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Экономическая самостоятельность российских регионов должна быть обеспечена, это важно, заявил кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин.
Исполняющий обязанности премьер-министра России в пятницу, 10 мая, выступает в Государственной Думе.
"Важно обеспечить их экономическую самостоятельность. Дать им надежные инструменты для улучшения качества жизни людей, запуска востребованных инициатив в социальной и других сферах. С учетом конкретной ситуации на конкретной территории и имеющегося потенциала. Такие успешные практики есть. Будем их расширять", - сказал он.
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
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Мишустин также напомнил, что правительство представило президенту России Владимиру Путину перечень новых регионов, которые следует включить в индивидуальные программы для субъектов с низким уровнем социально-экономического развития.
"За четыре года большинство из десяти российских субъектов, где они реализуются, вышли на темпы выше средних по стране. В каждом из них созданы точки роста для стимулирования экономики. Показатели выполняются с опережением. Правительство продлевает этот механизм еще на шесть лет", - пояснил он.
Кандидат в премьеры обещал детально обсудить с депутатами соответствующие мероприятия.
 
КабминМихаил МишустинРОССИЯРегионы
 
 
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