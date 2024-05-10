https://1prime.ru/20240510/moshenniki-848042001.html

Мошенники в Telegram придумали новый способ кражи аккаунта

Мошенники в Telegram придумали новый способ кражи аккаунта - 10.05.2024, ПРАЙМ

Мошенники в Telegram придумали новый способ кражи аккаунта

В Telegram появился новый вид мошенничества. Теперь злоумышленники, представляясь техподдержкой, связываются с жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T07:25+0300

2024-05-10T07:25+0300

2024-05-10T07:42+0300

мошенничество

россия

telegram

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. В Telegram появился новый вид мошенничества. Теперь злоумышленники, представляясь техподдержкой, связываются с жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта. Вместе с тем для прикрытия используются инвесторские каналы, ссылки для голосования и ботов для заработка, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В Роскачестве подчеркнули, что проблема взлома аккаунтов в Telegram обостряется с каждым годом. Как показало исследование Роскачества, 5% респондентов когда-либо подвергались взлому в Telegram. С учетом того, что в России этим мессенджером пользуются 85 миллионов человек, с угрозой взлома могли столкнуться свыше 4 миллионов пользователей, сообщили эксперты. В то же время в организации отметили, что в последнее время в Центр цифровой экспертизы Роскачетсва поступает значительное количество жалоб на новый вид мошенничества в Telegram. "Потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру. Для этого человеку рекомендуют перейти на фишинговый сайт, по интерфейсу напоминающий Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами", - пояснили в Роскачестве. Примечательно, что в Telegram нет сбора заявок на удаление. При этом в Роскачестве настоятельно рекомендуют остерегаться "экспертов" в сферах инвестиций, криптовалют и "выгодных вложений", которые связываются напрямую или предлагают свои услуги в Telegram-каналах. "Не стоит верить обещаниям легкого заработка или покупать статус квалифицированного инвестора. В большинстве случаев такие предложения являются мошенническими. Вас должно насторожить, если "инвестор" плохо разбирается в теме, под его публикациями всегда закрыты комментарии, а после серии "успешных" сделок мошенник навязчиво предлагает вам передать собственный аккаунт в его временное пользование для того, чтобы "наглядно показать пример заработка", - пояснили там. Также сегодня получило распространение и мошенничество с "ботами для заработка". Мошенническая схема заключается в том, что за регистрацию или участие в какой-то программе обещают моментально перечислить крупную сумму. Вместе с тем часто используется схема, по которой мошенники отправляют пользователям просьбу поддержать своего ребенка или знакомого в конкурсе и проголосовать за его работу на сайте мероприятия. В Роскачестве напомнили о правилах безопасности: следует использовать сложные пароли, подключать двухфакторную аутентификацию, не пренебрегать антивирусом, быть внимательными при переходе по ссылкам из Telegram, проверять URL в адресной строке, а кроме того, не делиться личными данными на подозрительных веб-сайтах, на которые был переход из мессенджера, и никому никогда не пересылать свои платежные данные.

https://1prime.ru/20240430/ukraina-847816242.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, telegram, мошенники