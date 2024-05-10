https://1prime.ru/20240510/naryshkin-848042507.html

Нарышкин оценил возможность вступления Украины в НАТО в обход правил

Нарышкин оценил возможность вступления Украины в НАТО в обход правил - 10.05.2024, ПРАЙМ

Нарышкин оценил возможность вступления Украины в НАТО в обход правил

НАТО, скорее всего, не примет Украину в альянс в ускоренном режиме, обходя действующие правила, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T08:11+0300

2024-05-10T08:11+0300

2024-05-10T08:11+0300

политика

украина

вступление украины в нато

сергей нарышкин

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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. НАТО, скорее всего, не примет Украину в альянс в ускоренном режиме, обходя действующие правила, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Думаю, что нет", — заявил он агентству РИА Новости в ответ на вопрос о том, возможно ли ускоренное принятие альянсом в свой состав Украины в обход действующих правил. Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе уже решен, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно в ходе вооруженного конфликта. Постпред США при НАТО Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит организации в Вашингтоне, так как тема Украины будет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.

https://1prime.ru/20240509/soldaty-848037926.html

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украина, вступление украины в нато, сергей нарышкин