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Нарышкин оценил возможность вступления Украины в НАТО в обход правил
Нарышкин оценил возможность вступления Украины в НАТО в обход правил - 10.05.2024, ПРАЙМ
Нарышкин оценил возможность вступления Украины в НАТО в обход правил
НАТО, скорее всего, не примет Украину в альянс в ускоренном режиме, обходя действующие правила, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T08:11+0300
2024-05-10T08:11+0300
2024-05-10T08:11+0300
политика
украина
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сергей нарышкин
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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. НАТО, скорее всего, не примет Украину в альянс в ускоренном режиме, обходя действующие правила, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Думаю, что нет", — заявил он агентству РИА Новости в ответ на вопрос о том, возможно ли ускоренное принятие альянсом в свой состав Украины в обход действующих правил. Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе уже решен, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно в ходе вооруженного конфликта. Постпред США при НАТО Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит организации в Вашингтоне, так как тема Украины будет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
https://1prime.ru/20240509/soldaty-848037926.html
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украина, вступление украины в нато, сергей нарышкин
Политика, УКРАИНА, вступление Украины в НАТО, Сергей Нарышкин
Нарышкин оценил возможность вступления Украины в НАТО в обход правил
Нарышкин: НАТО вряд ли станет принимать Украину ускоренным путем в обход правил
МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. НАТО, скорее всего, не примет Украину в альянс в ускоренном режиме, обходя действующие правила, считает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Думаю, что нет", — заявил он агентству РИА Новости в ответ на вопрос о том, возможно ли ускоренное принятие альянсом в свой состав Украины в обход действующих правил.
Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе уже решен, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно в ходе вооруженного конфликта.
Постпред США при НАТО Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит организации в Вашингтоне, так как тема Украины будет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.
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