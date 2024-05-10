https://1prime.ru/20240510/ogranicheniya-848048710.html

Россия не станет ограничивать зарубежных предпринимателей

Россия не станет ограничивать зарубежных предпринимателей - 10.05.2024, ПРАЙМ

Россия не станет ограничивать зарубежных предпринимателей

Россия не собирается ограничивать зарубежных предпринимателей, которые уже или только планируют работать в России, сообщил кандидат на должность главы... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T14:52+0300

2024-05-10T14:52+0300

2024-05-10T14:52+0300

кабмин

ограничения

зарубежные компании

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Россия не собирается ограничивать зарубежных предпринимателей, которые уже или только планируют работать в России, сообщил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме."Отдельно хочу подчеркнуть, что несмотря на продолжающееся давление на нашу страну мы не планируем вводить какие-либо ограничения для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать у нас либо планируют прийти в Россию с новыми проектами", — отметил он.Мишустин также уточнил, что России предстоит наращивать объемы производства собственной продукции, при этом нужно учитывать, что новым товарам необходимы рынки сбыта, и не только внутри страны, но и за рубежом.Михаил Владимирович Мишустин - доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства. С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. С 30 апреля по 19 мая 2020 года находился на лечении в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией нового типа. Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. По его словам, в период пандемии поддержка предприятий и целых секторов экономики была сбалансированной и своевременной.

https://1prime.ru/20240510/ekonomika-848048554.html

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ограничения, зарубежные компании