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СМИ: в Москве организовали выставку бронетехники, захваченного на Украине

СМИ: в Москве организовали выставку бронетехники, захваченного на Украине - 10.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: в Москве организовали выставку бронетехники, захваченного на Украине

В Москве организовали выставку трофеев в парке Победы на Поклонной горе, где собрали образцы вооружения и военной техники принадлежащие зарубежным странам,... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T19:21+0300

2024-05-10T19:21+0300

2024-05-10T19:22+0300

выставка

вооружение

нато

бронетехника

танки abrams

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. В Москве организовали выставку трофеев в парке Победы на Поклонной горе, где собрали образцы вооружения и военной техники принадлежащие зарубежным странам, прежде всего НАТО, пишет турецкое издание MG.Среди 32 экспонируемых образцов: немецкий танк Leopard 2, американский M1 Abrams, боевая машина пехоты Bradley, турецкий BMC KİRPİ, британский бронеавтомобиль Mastiff, шведская боевая машина пехоты CV90 и прочее.Упомянутое оружие и бронетехника была захвачена российской армией на Украине.По данным газеты Daily Express, британцы расценили это решение как издевку президента России Владимира Путина над западными лидерами. Ведь Вашингтон и Лондон совсем недавно выделили транш военной помощи Киеву. Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Он подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".Полный текст читайте на ИноСМИ >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выставка, вооружение, нато, бронетехника, танки abrams