https://1prime.ru/20240510/oruzhie-848056030.html
Блинкен сообщил, какое оружие США направит Киеву
Блинкен сообщил, какое оружие США направит Киеву - 10.05.2024, ПРАЙМ
Блинкен сообщил, какое оружие США направит Киеву
Соединенные Штаты отправят Украине дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T20:24+0300
2024-05-10T20:24+0300
2024-05-10T20:24+0300
вооружения
сша
украина
himars
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/40/842944099_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_af9f98ac91d908dbe7404028751a997f.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты отправят Украине дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Количество установок не указывается.Объем транша военной помощи составляет 400 миллионов долларов.Также, США передадут Киеву снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4, БМП Bradley, патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
https://1prime.ru/20240510/poshliny-848055341.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/40/842944099_720:0:5040:3240_1920x0_80_0_0_984494059e1161f4d502c0fecc9d8e33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, himars
Вооружения, США, УКРАИНА, HIMARS
Блинкен сообщил, какое оружие США направит Киеву
Блинкен: новый пакет военной помощи США Киеву включает новые установки HIMARS
ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты отправят Украине дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Количество установок не указывается.
Объем транша военной помощи составляет 400 миллионов долларов.
Также, США передадут Киеву снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4, БМП Bradley, патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.
США повысят на 100% пошлины на ввоз китайских электрокаров, пишет WSJ
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.