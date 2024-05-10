https://1prime.ru/20240510/oruzhie-848056030.html

Блинкен сообщил, какое оружие США направит Киеву

Блинкен сообщил, какое оружие США направит Киеву - 10.05.2024, ПРАЙМ

Блинкен сообщил, какое оружие США направит Киеву

Соединенные Штаты отправят Украине дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T20:24+0300

2024-05-10T20:24+0300

2024-05-10T20:24+0300

вооружения

сша

украина

himars

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/40/842944099_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_af9f98ac91d908dbe7404028751a997f.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты отправят Украине дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Количество установок не указывается.Объем транша военной помощи составляет 400 миллионов долларов.Также, США передадут Киеву снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4, БМП Bradley, патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.

https://1prime.ru/20240510/poshliny-848055341.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, himars