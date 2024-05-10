Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Блинкен сообщил, какое оружие США направит Киеву - 10.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240510/oruzhie-848056030.html
Блинкен сообщил, какое оружие США направит Киеву
Блинкен сообщил, какое оружие США направит Киеву - 10.05.2024, ПРАЙМ
Блинкен сообщил, какое оружие США направит Киеву
Соединенные Штаты отправят Украине дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T20:24+0300
2024-05-10T20:24+0300
вооружения
сша
украина
himars
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/40/842944099_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_af9f98ac91d908dbe7404028751a997f.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты отправят Украине дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Количество установок не указывается.Объем транша военной помощи составляет 400 миллионов долларов.Также, США передадут Киеву снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4, БМП Bradley, патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
https://1prime.ru/20240510/poshliny-848055341.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/40/842944099_720:0:5040:3240_1920x0_80_0_0_984494059e1161f4d502c0fecc9d8e33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, himars
Вооружения, США, УКРАИНА, HIMARS
20:24 10.05.2024
 
Блинкен сообщил, какое оружие США направит Киеву

Блинкен: новый пакет военной помощи США Киеву включает новые установки HIMARS

© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris CapersУстановка HIMARS
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Staff Sgt. Paris Capers
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты отправят Украине дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Количество установок не указывается.
Объем транша военной помощи составляет 400 миллионов долларов.
Также, США передадут Киеву снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4, БМП Bradley, патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.
Зарядка электромобилей на Малой Дмитровке - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
США повысят на 100% пошлины на ввоз китайских электрокаров, пишет WSJ
18:28
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
 
ВооруженияСШАУКРАИНАHIMARS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала