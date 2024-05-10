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СМИ раскрыло, как Россия создает помехи американскому оружию на Украине

СМИ раскрыло, как Россия создает помехи американскому оружию на Украине - 10.05.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, как Россия создает помехи американскому оружию на Украине

Российская армия удачно вызывает помехи в работе американского высокоточного оружия, которое используют украинцы, пишет портал Business Insider. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T22:21+0300

2024-05-10T22:21+0300

2024-05-10T22:24+0300

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российская армия удачно вызывает помехи в работе американского высокоточного оружия, которое используют украинцы, пишет портал Business Insider.Уточняется, что под воздействие российской радиоэлектронной борьбы попадает такое оружие, как РСЗО HIMARS и авиабомбы JDAM."Российская радиоэлектронная борьба создала проблемы для некоторых видов американского высокоточного вооружения на Украине... У таких высокоточных систем, как Excalibur и GMLRS, которые могут стрелять из предоставляемых США гаубиц M777 и РСЗО HIMARS соответственно, наблюдается шокирующее снижение точности из-за помех", — указывает портал.Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Замкомандующего Космическими силами США генерал Дэвид Томпсон признавал в 2021 году, что Америка не так продвинута, "как русские или китайцы". Вашингтон объявил о планах создать собственные гиперзвуковые ракеты в прошлом году, однако до сих пор не провел ни одного успешного испытания.

https://1prime.ru/20240508/udary-847993875.html

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сво, украина, рэб, вс россии, himars, авиабомбы