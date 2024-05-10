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Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка
Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка - 10.05.2024, ПРАЙМ
Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка
Правительство РФ предоставило Курганской области четыре миллиарда рублей на оказание поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ,... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T10:50+0300
2024-05-10T10:50+0300
происшествия
курганская область
паводок
поддержка
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ предоставило Курганской области четыре миллиарда рублей на оказание поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ, сообщается на сайте кабмина. "Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано. Средства в размере четырех миллиардов рублей поступят из резервного фонда правительства", — сказано в сообщении. Согласно сообщению, до трех миллиардов рублей будет направлено в виде единовременной материальной помощи на поддержку пострадавших от паводка граждан, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплаты на проведение капитального ремонта поврежденного жилья, а также на покупку или строительство нового жилья. Кроме того, до одного миллиарда рублей направят на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий населённых пунктов, которые пострадали от паводка.
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курганская область, паводок, поддержка
Происшествия, Курганская область, паводок, поддержка
10:50 10.05.2024
 
Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка

Курганской области выделили 4 млрд рублей для поддержки пострадавших от паводка

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкЗатопленное СНТ "Курганжилстрой" в Кургане
Затопленное СНТ Курганжилстрой в Кургане - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ предоставило Курганской области четыре миллиарда рублей на оказание поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано. Средства в размере четырех миллиардов рублей поступят из резервного фонда правительства", — сказано в сообщении.
Согласно сообщению, до трех миллиардов рублей будет направлено в виде единовременной материальной помощи на поддержку пострадавших от паводка граждан, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплаты на проведение капитального ремонта поврежденного жилья, а также на покупку или строительство нового жилья.
Кроме того, до одного миллиарда рублей направят на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий населённых пунктов, которые пострадали от паводка.
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Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более трех миллиардов рублей
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ПроисшествияКурганская областьпаводокподдержка
 
 
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