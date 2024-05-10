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Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка

Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка - 10.05.2024, ПРАЙМ

Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка

Правительство РФ предоставило Курганской области четыре миллиарда рублей на оказание поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ,... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T10:50+0300

2024-05-10T10:50+0300

2024-05-10T10:50+0300

происшествия

курганская область

паводок

поддержка

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ предоставило Курганской области четыре миллиарда рублей на оказание поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ, сообщается на сайте кабмина. "Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано. Средства в размере четырех миллиардов рублей поступят из резервного фонда правительства", — сказано в сообщении. Согласно сообщению, до трех миллиардов рублей будет направлено в виде единовременной материальной помощи на поддержку пострадавших от паводка граждан, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплаты на проведение капитального ремонта поврежденного жилья, а также на покупку или строительство нового жилья. Кроме того, до одного миллиарда рублей направят на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий населённых пунктов, которые пострадали от паводка.

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курганская область

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курганская область, паводок, поддержка