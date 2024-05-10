https://1prime.ru/20240510/podderzhka-848045084.html
Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка
Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка - 10.05.2024, ПРАЙМ
Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка
Правительство РФ предоставило Курганской области четыре миллиарда рублей на оказание поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ,... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T10:50+0300
2024-05-10T10:50+0300
2024-05-10T10:50+0300
происшествия
курганская область
паводок
поддержка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847565379_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_d1c823c76e12d5398cb2bfc781af596a.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ предоставило Курганской области четыре миллиарда рублей на оказание поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ, сообщается на сайте кабмина. "Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано. Средства в размере четырех миллиардов рублей поступят из резервного фонда правительства", — сказано в сообщении. Согласно сообщению, до трех миллиардов рублей будет направлено в виде единовременной материальной помощи на поддержку пострадавших от паводка граждан, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплаты на проведение капитального ремонта поврежденного жилья, а также на покупку или строительство нового жилья. Кроме того, до одного миллиарда рублей направят на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий населённых пунктов, которые пострадали от паводка.
https://1prime.ru/20240503/vyplaty-847883611.html
курганская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847565379_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b76bafa3bb786aaf3d788587af27091a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, паводок, поддержка
Происшествия, Курганская область, паводок, поддержка
Курганской области выделили средства для поддержки пострадавших от паводка
Курганской области выделили 4 млрд рублей для поддержки пострадавших от паводка
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ предоставило Курганской области четыре миллиарда рублей на оказание поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано. Средства в размере четырех миллиардов рублей поступят из резервного фонда правительства", — сказано в сообщении.
Согласно сообщению, до трех миллиардов рублей будет направлено в виде единовременной материальной помощи на поддержку пострадавших от паводка граждан, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплаты на проведение капитального ремонта поврежденного жилья, а также на покупку или строительство нового жилья.
Кроме того, до одного миллиарда рублей направят на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий населённых пунктов, которые пострадали от паводка.
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более трех миллиардов рублей