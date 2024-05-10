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В Госдуме рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров
В Госдуме рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров - 10.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров
В Госдуме рассчитывают в ближайшее время получить предложения по кандидатурам на должности министров и вице-премьеров. Об этом сообщил в пятницу спикер ГД... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T10:21+0300
2024-05-10T10:21+0300
2024-05-10T10:21+0300
политика
госдума
премьер-министр
вячеслав володин
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. В Госдуме рассчитывают в ближайшее время получить предложения по кандидатурам на должности министров и вице-премьеров. Об этом сообщил в пятницу спикер ГД Вячеслав Володин. "После утверждения председателя правительства, мы надеемся, что уже в ближайшее время получим предложения по кандидатурам на должности заместителей председателя правительства, министров", — заявил он журналистам и добавил, что в воскресенье состоятся заседания комитетов, на протяжении всего дня будут рассматриваться кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.
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госдума, премьер-министр, вячеслав володин
Политика, Госдума, премьер-министр, Вячеслав Володин
В Госдуме рассчитывают скоро получить предложения по кандидатурам министров
Володин: ГД рассчитывает скоро получить предложения по кандидатурам министров
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. В Госдуме рассчитывают в ближайшее время получить предложения по кандидатурам на должности министров и вице-премьеров. Об этом сообщил в пятницу спикер ГД Вячеслав Володин.
"После утверждения председателя правительства, мы надеемся, что уже в ближайшее время получим предложения по кандидатурам на должности заместителей председателя правительства, министров", — заявил он журналистам и добавил, что в воскресенье состоятся заседания комитетов, на протяжении всего дня будут рассматриваться кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.