https://1prime.ru/20240510/predlozheniya-848051543.html

КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, заявил Зюганов

КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, заявил Зюганов - 10.05.2024, ПРАЙМ

КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, заявил Зюганов

КПРФ хочет, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и исполняющий обязанности главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям фракции. Об этом... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T16:05+0300

2024-05-10T16:05+0300

2024-05-10T16:35+0300

кабмин

михаил мишустин

геннадий зюганов

экономика рф

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. КПРФ хочет, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и исполняющий обязанности главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям фракции. Об этом заявил на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Я бы хотел, чтобы Михаил Владимирович внимательно прислушался к нашим предложениям, ибо мы желаем успехов вашему правительству, мы высоко оцениваем ваши шаги в сторону модернизации экономики, новейших технологий, умение вести постоянный диалог и понимание глубокое целого ряда направлений, их сущности", — сказал он.По мнению Зюганова, страна не справится с задачами, которые президент России Владимир Путин сформулировал в своем послании, если будет меняться социально-экономический курс. Лидер ЛДПР считает, что текущий курс "нам протоптали в 90-е годы под диктовку американцев и НАТОвцев".Зюганов пожелал Мишустину успехов и заявил, что КПРФ воздержится при голосовании за его кандидатуру.Михаил Владимирович Мишустин - доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства. С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. С 30 апреля по 19 мая 2020 года находился на лечении в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией нового типа. Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. По его словам, в период пандемии поддержка предприятий и целых секторов экономики была сбалансированной и своевременной.

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михаил мишустин, геннадий зюганов, экономика рф