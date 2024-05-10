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КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, заявил Зюганов - 10.05.2024, ПРАЙМ
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КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, заявил Зюганов
КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, заявил Зюганов - 10.05.2024, ПРАЙМ
КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, заявил Зюганов
КПРФ хочет, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и исполняющий обязанности главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям фракции. Об этом... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T16:05+0300
2024-05-10T16:35+0300
кабмин
михаил мишустин
геннадий зюганов
экономика рф
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. КПРФ хочет, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и исполняющий обязанности главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям фракции. Об этом заявил на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Я бы хотел, чтобы Михаил Владимирович внимательно прислушался к нашим предложениям, ибо мы желаем успехов вашему правительству, мы высоко оцениваем ваши шаги в сторону модернизации экономики, новейших технологий, умение вести постоянный диалог и понимание глубокое целого ряда направлений, их сущности", — сказал он.По мнению Зюганова, страна не справится с задачами, которые президент России Владимир Путин сформулировал в своем послании, если будет меняться социально-экономический курс. Лидер ЛДПР считает, что текущий курс "нам протоптали в 90-е годы под диктовку американцев и НАТОвцев".Зюганов пожелал Мишустину успехов и заявил, что КПРФ воздержится при голосовании за его кандидатуру.Михаил Владимирович Мишустин - доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства. С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. С 30 апреля по 19 мая 2020 года находился на лечении в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией нового типа. Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. По его словам, в период пандемии поддержка предприятий и целых секторов экономики была сбалансированной и своевременной.
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михаил мишустин, геннадий зюганов, экономика рф
Кабмин, Михаил Мишустин, Геннадий Зюганов, экономика РФ
16:05 10.05.2024 (обновлено: 16:35 10.05.2024)
 
КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, заявил Зюганов

Зюганов пожелал успехов Мишустину, но КПРФ воздержится от голосования за его кандидатуру

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГеннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Госдумы
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. КПРФ хочет, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и исполняющий обязанности главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям фракции. Об этом заявил на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Я бы хотел, чтобы Михаил Владимирович внимательно прислушался к нашим предложениям, ибо мы желаем успехов вашему правительству, мы высоко оцениваем ваши шаги в сторону модернизации экономики, новейших технологий, умение вести постоянный диалог и понимание глубокое целого ряда направлений, их сущности", — сказал он.
По мнению Зюганова, страна не справится с задачами, которые президент России Владимир Путин сформулировал в своем послании, если будет меняться социально-экономический курс. Лидер ЛДПР считает, что текущий курс "нам протоптали в 90-е годы под диктовку американцев и НАТОвцев".
Зюганов пожелал Мишустину успехов и заявил, что КПРФ воздержится при голосовании за его кандидатуру.
Михаил Владимирович Мишустин - доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства. С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. С 30 апреля по 19 мая 2020 года находился на лечении в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией нового типа. Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. По его словам, в период пандемии поддержка предприятий и целых секторов экономики была сбалансированной и своевременной.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
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15:19
 
КабминМихаил МишустинГеннадий Зюгановэкономика РФ
 
 
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