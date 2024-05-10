https://1prime.ru/20240510/predlozheniya-848051543.html
КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, заявил Зюганов
КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, заявил Зюганов - 10.05.2024, ПРАЙМ
КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, заявил Зюганов
КПРФ хочет, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и исполняющий обязанности главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям фракции. Об этом... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T16:05+0300
2024-05-10T16:05+0300
2024-05-10T16:35+0300
кабмин
михаил мишустин
геннадий зюганов
экономика рф
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. КПРФ хочет, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и исполняющий обязанности главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям фракции. Об этом заявил на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Я бы хотел, чтобы Михаил Владимирович внимательно прислушался к нашим предложениям, ибо мы желаем успехов вашему правительству, мы высоко оцениваем ваши шаги в сторону модернизации экономики, новейших технологий, умение вести постоянный диалог и понимание глубокое целого ряда направлений, их сущности", — сказал он.По мнению Зюганова, страна не справится с задачами, которые президент России Владимир Путин сформулировал в своем послании, если будет меняться социально-экономический курс. Лидер ЛДПР считает, что текущий курс "нам протоптали в 90-е годы под диктовку американцев и НАТОвцев".Зюганов пожелал Мишустину успехов и заявил, что КПРФ воздержится при голосовании за его кандидатуру.Михаил Владимирович Мишустин - доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства. С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. С 30 апреля по 19 мая 2020 года находился на лечении в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией нового типа. Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. По его словам, в период пандемии поддержка предприятий и целых секторов экономики была сбалансированной и своевременной.
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михаил мишустин, геннадий зюганов, экономика рф
Кабмин, Михаил Мишустин, Геннадий Зюганов, экономика РФ
КПРФ воздержится от голосования за Мишустина, заявил Зюганов
Зюганов пожелал успехов Мишустину, но КПРФ воздержится от голосования за его кандидатуру
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. КПРФ хочет, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и исполняющий обязанности главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям фракции. Об этом заявил на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Я бы хотел, чтобы Михаил Владимирович внимательно прислушался к нашим предложениям, ибо мы желаем успехов вашему правительству, мы высоко оцениваем ваши шаги в сторону модернизации экономики, новейших технологий, умение вести постоянный диалог и понимание глубокое целого ряда направлений, их сущности", — сказал он.
По мнению Зюганова, страна не справится с задачами, которые президент России Владимир Путин сформулировал в своем послании, если будет меняться социально-экономический курс. Лидер ЛДПР считает, что текущий курс "нам протоптали в 90-е годы под диктовку американцев и НАТОвцев".
Зюганов пожелал Мишустину успехов и заявил, что КПРФ воздержится при голосовании за его кандидатуру.
Михаил Владимирович Мишустин - доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства. С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. С 30 апреля по 19 мая 2020 года находился на лечении в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией нового типа. Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. По его словам, в период пандемии поддержка предприятий и целых секторов экономики была сбалансированной и своевременной.
Мишустин рассказал о новой модели оплаты труда бюджетников