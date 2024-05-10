Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром - 10.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240510/premer-848052221.html
Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром
Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром - 10.05.2024, ПРАЙМ
Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром
Госдума в ходе пленарного заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T16:25+0300
2024-05-10T16:37+0300
кабмин
михаил мишустин
госдума
премьер-министр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848052607_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5dc19ad47e08723b89e8868ba4f2491f.jpg
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.За утверждение его в должности премьера проголосовало 375 парламентариев, 57 — воздержалось, проголосовавших против не было – результаты голосованияТеперь утвержденному главе правительства следует не позднее недельного срока после своего назначения представить президенту России предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров —кроме глав силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.Госдума не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным премьером. Утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ.Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий ранее не исключил, что для утверждения членов кабмина могут потребоваться два пленарных заседания.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность глава государства после консультаций с Совфедом. Ранее сообщалось, что Совет Федерации может провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур силового блока кабмина.Михаил Владимирович Мишустин является доктором экономических наук. Карьеру в ФНС России он начал в 1998 году с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года занимал должность главы налогового ведомства. С16 января 2020 года назначен председателем правительства.
https://1prime.ru/20240510/fnb-848051134.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848052607_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_6a5fcda43a229175698ab1b94d7e12e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, госдума, премьер-министр
Кабмин, Михаил Мишустин, Госдума, премьер-министр
16:25 10.05.2024 (обновлено: 16:37 10.05.2024)
 
Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром

Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром РФ

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.
За утверждение его в должности премьера проголосовало 375 парламентариев, 57 — воздержалось, проголосовавших против не было – результаты голосования
Теперь утвержденному главе правительства следует не позднее недельного срока после своего назначения представить президенту России предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров —кроме глав силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.
Госдума не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным премьером. Утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ.
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий ранее не исключил, что для утверждения членов кабмина могут потребоваться два пленарных заседания.
Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность глава государства после консультаций с Совфедом. Ранее сообщалось, что Совет Федерации может провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур силового блока кабмина.
Михаил Владимирович Мишустин является доктором экономических наук. Карьеру в ФНС России он начал в 1998 году с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года занимал должность главы налогового ведомства. С16 января 2020 года назначен председателем правительства.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
России нельзя отказываться от накопления ФНБ, заявил Мишустин
15:52
 
КабминМихаил МишустинГосдумапремьер-министр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала