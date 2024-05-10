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Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром

Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром - 10.05.2024, ПРАЙМ

Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром

Госдума в ходе пленарного заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T16:25+0300

2024-05-10T16:25+0300

2024-05-10T16:37+0300

кабмин

михаил мишустин

госдума

премьер-министр

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.За утверждение его в должности премьера проголосовало 375 парламентариев, 57 — воздержалось, проголосовавших против не было – результаты голосованияТеперь утвержденному главе правительства следует не позднее недельного срока после своего назначения представить президенту России предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров —кроме глав силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.Госдума не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным премьером. Утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ.Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий ранее не исключил, что для утверждения членов кабмина могут потребоваться два пленарных заседания.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность глава государства после консультаций с Совфедом. Ранее сообщалось, что Совет Федерации может провести внеочередное заседание 15 мая для обсуждения кандидатур силового блока кабмина.Михаил Владимирович Мишустин является доктором экономических наук. Карьеру в ФНС России он начал в 1998 году с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года занимал должность главы налогового ведомства. С16 января 2020 года назначен председателем правительства.

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михаил мишустин, госдума, премьер-министр