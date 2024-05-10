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Володин сообщил, что было приоритетом Мишустина на его посту

Володин сообщил, что было приоритетом Мишустина на его посту - 10.05.2024, ПРАЙМ

Володин сообщил, что было приоритетом Мишустина на его посту

Михаил Мишустин на посту премьер-министра в первую очередь боролся с офшорами и следил за пополнением бюджета, выразил свое мнение председатель Госдумы Вячеслав | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T15:45+0300

2024-05-10T15:45+0300

2024-05-10T15:45+0300

кабмин

поступления в бюджет

государственный бюджет

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Михаил Мишустин на посту премьер-министра в первую очередь боролся с офшорами и следил за пополнением бюджета, выразил свое мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра России на пленарном заседании нижней палаты парламента.Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра."Вопросы пополнения бюджета и борьба с офшорами - это был первый приоритет Михаила Владимировича в должности председателя правительства... И затем последовали решения... Здесь, несомненно, было сделано многое", — уточнил Володин.Михаил Мишустин заявил, что бюджетная политика России не навязывается извне. По его мнению, российские налоговая, бюджетная, денежная, кредитная политики абсолютно самостоятельны.Михаил Владимирович Мишустин - доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства.Одно из ключевых достижений правительства за время его работы – это значительное снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок, отмечали эксперты Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока

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поступления в бюджет, государственный бюджет, михаил мишустин