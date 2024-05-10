Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин сообщил, что было приоритетом Мишустина на его посту - 10.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240510/prioritet-848050878.html
Володин сообщил, что было приоритетом Мишустина на его посту
Володин сообщил, что было приоритетом Мишустина на его посту - 10.05.2024, ПРАЙМ
Володин сообщил, что было приоритетом Мишустина на его посту
Михаил Мишустин на посту премьер-министра в первую очередь боролся с офшорами и следил за пополнением бюджета, выразил свое мнение председатель Госдумы Вячеслав | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T15:45+0300
2024-05-10T15:45+0300
кабмин
поступления в бюджет
государственный бюджет
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685893_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6e8877f92f5e642f6eab0ac4f25c3bb7.jpg
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Михаил Мишустин на посту премьер-министра в первую очередь боролся с офшорами и следил за пополнением бюджета, выразил свое мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра России на пленарном заседании нижней палаты парламента.Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра."Вопросы пополнения бюджета и борьба с офшорами - это был первый приоритет Михаила Владимировича в должности председателя правительства... И затем последовали решения... Здесь, несомненно, было сделано многое", — уточнил Володин.Михаил Мишустин заявил, что бюджетная политика России не навязывается извне. По его мнению, российские налоговая, бюджетная, денежная, кредитная политики абсолютно самостоятельны.Михаил Владимирович Мишустин - доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства.Одно из ключевых достижений правительства за время его работы – это значительное снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок, отмечали эксперты Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока
https://1prime.ru/20240510/marketpleysy-848050673.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846685893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b51de7fbcd9805d4eb35d5b491d6fcaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
поступления в бюджет, государственный бюджет, михаил мишустин
Кабмин, поступления в бюджет, государственный бюджет, Михаил Мишустин
15:45 10.05.2024
 
Володин сообщил, что было приоритетом Мишустина на его посту

Володин: приоритетом Мишустин ставил борьбу с офшорами и пополнение бюджета

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Михаил Мишустин на посту премьер-министра в первую очередь боролся с офшорами и следил за пополнением бюджета, выразил свое мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра России на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
"Вопросы пополнения бюджета и борьба с офшорами - это был первый приоритет Михаила Владимировича в должности председателя правительства... И затем последовали решения... Здесь, несомненно, было сделано многое", — уточнил Володин.
Михаил Мишустин заявил, что бюджетная политика России не навязывается извне. По его мнению, российские налоговая, бюджетная, денежная, кредитная политики абсолютно самостоятельны.
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
Работа маркетплейсов требует дополнительного регулирования, заявил Мишустин
15:38
Михаил Владимирович Мишустин - доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства.
Одно из ключевых достижений правительства за время его работы – это значительное снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок, отмечали эксперты
Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока
 
Кабминпоступления в бюджетгосударственный бюджетМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала