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Житель Челябинска выиграл рекордную для числовых лотерей сумму

Житель Челябинска выиграл рекордную для числовых лотерей сумму - 10.05.2024, ПРАЙМ

Житель Челябинска выиграл рекордную для числовых лотерей сумму

Житель Челябинска побил рекорд в выиграть в числовой лотерее "Спортлото "4 из 20" 607 миллионов рублей, указали РИА Новости в крупнейшем распространителе... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T14:35+0300

2024-05-10T14:35+0300

2024-05-10T15:14+0300

выигрыш в лотерею

рекорд

челябинск

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Житель Челябинска побил рекорд в выиграть в числовой лотерее "Спортлото "4 из 20" 607 миллионов рублей, указали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото"."В пятницу, 10 мая 2024 года, был разыгран рекордный для России суперприз среди числовых лотерей от "Столото". В ходе 8154-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей", — отметили в компании.Сообщается, что победитель купил билет за 250 рублей в мобильном приложении лотереи. В "Столото" подчеркнули, что имя победителя станет известно по его или ее приезде в Москву.Согласно правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Житель Челябинска выбрал 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 - во втором. Предыдущий выигрышный рекорд в 545 миллионов в этой лотерее был поставлен в августе 2020 года. Тогда выиграл житель Пермского края.

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выигрыш в лотерею, рекорд, челябинск