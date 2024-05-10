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Лазейка в санкциях: когда рубль работает против России

Лазейка в санкциях: когда рубль работает против России - 10.05.2024, ПРАЙМ

Лазейка в санкциях: когда рубль работает против России

СМИ пишут, что помочь России обойти западные санкции может использование рубля для расчетов. Это уже происходит: частично трейдеры покупают российскую нефть в... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T08:00+0300

2024-05-10T08:00+0300

2024-05-10T08:00+0300

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СМИ пишут, что помочь России обойти западные санкции может использование рубля для расчетов. Это уже происходит: частично трейдеры покупают российскую нефть в Индии за рубли, поскольку США вынудили банки ОАЭ отказаться от расчетов в дирхамах. Таким образом, рубль может стать основной валютой в "подбрюшье России" – это единственный способ сделать так, чтобы американский контроль за исполнением санкций не действовал.Теоретически такое развитие событий возможно. Но тогда необходимо, чтобы участвующие в торговых операциях валюты были свободно конвертируемы. Не менее важное условие – соблюдение баланса объема торговли между РФ и страной-эмитентом другой валюты. В случае с Индией оба этих условия не выполняются, поэтому единственным подходящим вариантом выглядит Китай, который активно торгует с РФ и стремится интернационализировать юань.Проблемы с рупиями, которые возникают у российских экспортеров, напрямую влияют на курс рубля. Текущие параметры внешней торговли РФ предполагают, что USD/RUB должен был бы находиться ближе к 85, тогда как в реальности доллар стоит заметно дороже.Может ли получиться так, что санкции укрепят рубль и помогут ему стать как минимум региональной валютой? В долгосрочной перспективе спрос на любую валюту во многом определяется тем, что на нее можно купить. России в этом смысле повезло: будучи одним из крупнейших экспортеров энергоносителей она, по сути, продает товары первой необходимости. C этой точки зрения ничего не мешает рублю быть региональной резервной валютой.Одновременно с этим сохраняется проблема инфляции, которая является важным долгосрочным драйвером валютных курсов. За последние двадцать лет курс доллара к рублю в среднем ежегодно рос на 7,6%, а потребительская инфляция в России в среднем превышала темпы роста цен в США на 5,5% год к году.Разница в инфляционной динамике как раз и выступала ключевым фактором ослабления рубля, и в обозримом будущем эта тенденция, вероятно, сохранится. Это делает рубль менее привлекательной валютой для формирования резервов, чем валюты стран, где исторически инфляция ниже.Автор - Константин Церазов, экономист

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Константин Церазов https://cdnn.1prime.ru/img/84216/86/842168678_1699:0:5859:4160_100x100_80_0_0_b0e2832b9d443f94c4d523bdcc5b8fd0.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Константин Церазов https://cdnn.1prime.ru/img/84216/86/842168678_1699:0:5859:4160_100x100_80_0_0_b0e2832b9d443f94c4d523bdcc5b8fd0.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, доллар, курс доллара к рублю цб рф