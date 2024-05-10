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Лазейка в санкциях: когда рубль работает против России - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Лазейка в санкциях: когда рубль работает против России
Лазейка в санкциях: когда рубль работает против России - 10.05.2024, ПРАЙМ
Лазейка в санкциях: когда рубль работает против России
СМИ пишут, что помочь России обойти западные санкции может использование рубля для расчетов. Это уже происходит: частично трейдеры покупают российскую нефть в... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T08:00+0300
2024-05-10T08:00+0300
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СМИ пишут, что помочь России обойти западные санкции может использование рубля для расчетов. Это уже происходит: частично трейдеры покупают российскую нефть в Индии за рубли, поскольку США вынудили банки ОАЭ отказаться от расчетов в дирхамах. Таким образом, рубль может стать основной валютой в "подбрюшье России" – это единственный способ сделать так, чтобы американский контроль за исполнением санкций не действовал.Теоретически такое развитие событий возможно. Но тогда необходимо, чтобы участвующие в торговых операциях валюты были свободно конвертируемы. Не менее важное условие – соблюдение баланса объема торговли между РФ и страной-эмитентом другой валюты. В случае с Индией оба этих условия не выполняются, поэтому единственным подходящим вариантом выглядит Китай, который активно торгует с РФ и стремится интернационализировать юань.Проблемы с рупиями, которые возникают у российских экспортеров, напрямую влияют на курс рубля. Текущие параметры внешней торговли РФ предполагают, что USD/RUB должен был бы находиться ближе к 85, тогда как в реальности доллар стоит заметно дороже.Может ли получиться так, что санкции укрепят рубль и помогут ему стать как минимум региональной валютой? В долгосрочной перспективе спрос на любую валюту во многом определяется тем, что на нее можно купить. России в этом смысле повезло: будучи одним из крупнейших экспортеров энергоносителей она, по сути, продает товары первой необходимости. C этой точки зрения ничего не мешает рублю быть региональной резервной валютой.Одновременно с этим сохраняется проблема инфляции, которая является важным долгосрочным драйвером валютных курсов. За последние двадцать лет курс доллара к рублю в среднем ежегодно рос на 7,6%, а потребительская инфляция в России в среднем превышала темпы роста цен в США на 5,5% год к году.Разница в инфляционной динамике как раз и выступала ключевым фактором ослабления рубля, и в обозримом будущем эта тенденция, вероятно, сохранится. Это делает рубль менее привлекательной валютой для формирования резервов, чем валюты стран, где исторически инфляция ниже.Автор - Константин Церазов, экономист
ПРАЙМ
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Константин Церазов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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192
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мнения аналитиков, курсы валют, доллар, курс доллара к рублю цб рф
Мнения аналитиков, Курсы валют, доллар, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
08:00 10.05.2024
 
Лазейка в санкциях: когда рубль работает против России

Экономист Церазов: стать региональной резервной валютой рублю мешает инфляция

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Константин Церазов
Константин Церазов
Бывший старший вице-президент Банка Открытие, экономист
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СМИ пишут, что помочь России обойти западные санкции может использование рубля для расчетов. Это уже происходит: частично трейдеры покупают российскую нефть в Индии за рубли, поскольку США вынудили банки ОАЭ отказаться от расчетов в дирхамах. Таким образом, рубль может стать основной валютой в "подбрюшье России" – это единственный способ сделать так, чтобы американский контроль за исполнением санкций не действовал.
Теоретически такое развитие событий возможно. Но тогда необходимо, чтобы участвующие в торговых операциях валюты были свободно конвертируемы. Не менее важное условие – соблюдение баланса объема торговли между РФ и страной-эмитентом другой валюты. В случае с Индией оба этих условия не выполняются, поэтому единственным подходящим вариантом выглядит Китай, который активно торгует с РФ и стремится интернационализировать юань.
Проблемы с рупиями, которые возникают у российских экспортеров, напрямую влияют на курс рубля. Текущие параметры внешней торговли РФ предполагают, что USD/RUB должен был бы находиться ближе к 85, тогда как в реальности доллар стоит заметно дороже.
Может ли получиться так, что санкции укрепят рубль и помогут ему стать как минимум региональной валютой? В долгосрочной перспективе спрос на любую валюту во многом определяется тем, что на нее можно купить. России в этом смысле повезло: будучи одним из крупнейших экспортеров энергоносителей она, по сути, продает товары первой необходимости. C этой точки зрения ничего не мешает рублю быть региональной резервной валютой.
Одновременно с этим сохраняется проблема инфляции, которая является важным долгосрочным драйвером валютных курсов. За последние двадцать лет курс доллара к рублю в среднем ежегодно рос на 7,6%, а потребительская инфляция в России в среднем превышала темпы роста цен в США на 5,5% год к году.
Разница в инфляционной динамике как раз и выступала ключевым фактором ослабления рубля, и в обозримом будущем эта тенденция, вероятно, сохранится. Это делает рубль менее привлекательной валютой для формирования резервов, чем валюты стран, где исторически инфляция ниже.
Автор - Константин Церазов, экономист

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