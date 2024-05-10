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Вступает в силу запрет на импорт в Японию российских алмазов

Вступает в силу запрет на импорт в Японию российских алмазов - 10.05.2024, ПРАЙМ

Вступает в силу запрет на импорт в Японию российских алмазов

Запрет на импорт в Японию непромышленных алмазов российского происхождения весом для каждого более 1 карата вступает в силу 10 мая. Также начинают действовать... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T06:03+0300

2024-05-10T06:03+0300

2024-05-10T06:03+0300

экономика

япония

импорт

российские алмазы

запрет

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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Запрет на импорт в Японию непромышленных алмазов российского происхождения весом для каждого более 1 карата вступает в силу 10 мая. Также начинают действовать ограничения для алмазов этой категории менее 1 карата - в виде заблаговременного получения разрешения от министерства экономики, торговли и промышленности. Это в первую очередь касается непромышленных алмазов российского происхождения, но обработанных в третьих странах. До сих пор запрет касался добытых и обработанных в России алмазов, он вступил в силу в январе и ограничивал прямые поставки из России. О расширении запрета было объявлено 1 марта вскоре после саммита G7, на котором премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о расширении санкций против России. "Для непромышленных алмазов российского происхождения весом для каждого менее 1 карата с 10 мая 2024 года необходимо заранее получить подтверждение. Однако в случае если контракт был подписан до 10 мая, оформление предварительного разрешения на импорт не нужно в течение 3 месяцев с 10 мая, то есть до 9 августа 2024 года. Для алмазов более 1 карата разрешение на импорт не осуществляется", - сообщает сайт министерства экономики, торговли и промышленности. Министерство дает подробные пояснения, что для обеих категорий этих драгоценных камней речь идет о непромышленных алмазах, как необработанных, так и подвергшихся простой шлифовке, расколотых на две и более частей, со сколами углов для того, чтобы приблизить их форму к круглой. "Эта мера призвана стать вкладом нашей страны в международные усилия для международного мира, была одобрена на заседании кабинета министров 1 марта, в связи с введением запрета на импорт, для алмазов до 1 карата импорт невозможен без разрешения министра экономики, торговли и промышленности", - поясняет ведомство. Об алмазах весом более карата, которые был добыты в России, говорится, что "в связи с введением запрета на импорт, разрешение на импорт не осуществляется". Россия в 2023 году экспортировала на мировой рынок алмазов минимум на 2 миллиарда долларов, из которых на Японию пришелся лишь 1 миллион, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade и национальных статслужб. Согласно данным японской статистики, страна в прошлом году импортировала из России только непромышленные камни на сумму в 914 тысячи долларов - это 0,05% от всего российского экспорта. Главные поставщики алмазов для Японии - не добывающие собственные камни Индия (55%), Бельгия (16%) и Израиль (9%). Россия же в прошлом году, по доступным на текущий момент данным, поставила на мировые рынки алмазов на 2,015 миллиарда долларов. Таким образом, на Японию приходилось в прошлом году около 0,05% российских поставок. Основными направлениями сбыта российских алмазов являются Индия и Китай. Товарооборот двух стран в прошлом году составил 9,7 миллиарда долларов. По данным японского минфина, экспорт в РФ упал на 34,5% (около 2,67 миллиарда долларов), а импорт из России - на 47,2% (около 7,02 миллиарда).

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япония, импорт, российские алмазы, запрет