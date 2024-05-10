https://1prime.ru/20240510/situatsiya-848044771.html

На Западе пожалели, что впутались в "глупую ситуацию" на Украине

На Западе пожалели, что впутались в "глупую ситуацию" на Украине - 10.05.2024, ПРАЙМ

На Западе пожалели, что впутались в "глупую ситуацию" на Украине

Запад не должен был впутываться в "глупую ситуацию" на Украине. Такое мнение выразил в интервью британскому изданию inews бывший главный советник экс-премьера... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T10:34+0300

2024-05-10T10:34+0300

2024-05-10T10:34+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Запад не должен был впутываться в "глупую ситуацию" на Украине. Такое мнение выразил в интервью британскому изданию inews бывший главный советник экс-премьера Британии Бориса Джонсона Доминик Каммингс. По его словам, Западу "в первую очередь не следовало впутываться во всю эту глупую ситуацию на Украине". Он полагает, что виной всему "болтовня" о вступлении Украины в НАТО, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Москвы. Каммингс задался вопросом, ради чего вообще следовало ввязываться в подобную ситуацию ради "коррумпированной страны, которая вообще не имеет значения". "Нам никогда не следовало попадать в такую ​​глупую ситуацию... Все это украинское коррумпированное мафиозное государство, по сути, обмануло нас всех", — заявил он. Каммингс также выразил мнение, что санкции против РФ стали гораздо большей катастрофой для европейской политики, чем для российской, так как влетевшая стоимость жизни стала для всех шоком. "Это и показало всему миру, какие мы клоуны", — заключил он. Оценивая роль Джонсона, политик отметил, что украинский конфликт стал "подарком с небес" для спасения всех от его черчиллевских фантазий. При этом британское правительство "проглотило всю его чушь об Украине", несмотря на то, что Джонсона постоянно критиковали как "лживого шарлатана".

https://1prime.ru/20240510/svo-848044628.html

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великобритания, поддержка украины, борис джонсон