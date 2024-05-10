Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали дату обсуждения Совфедом кандидатур силового блока правительства - 10.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240510/sovfed-848044925.html
СМИ узнали дату обсуждения Совфедом кандидатур силового блока правительства
СМИ узнали дату обсуждения Совфедом кандидатур силового блока правительства - 10.05.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали дату обсуждения Совфедом кандидатур силового блока правительства
Совет Федерации соберется 14 мая с целью обсуждения кандидатур "силового блока" правительства РФ, главы МИД РФ и Счетной палаты, сообщил агентству РИА Новости... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T10:43+0300
2024-05-10T10:43+0300
политика
совет федерации
правительство рф
кандидаты
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/07/841910713_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2d6d2bf70d2e4f356218548cdee12e17.jpg
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Совет Федерации соберется 14 мая с целью обсуждения кандидатур "силового блока" правительства РФ, главы МИД РФ и Счетной палаты, сообщил агентству РИА Новости источник в палате. "Да, это точно", — ответил он на вопрос, могут ли сенаторы собраться 14 мая. По словам источника, пленарное заседание состоится днем, часть заседаний комитетов пройдет заранее 13 мая, часть — с утра 14 мая. Согласно регламенту Совфеда, кандидатуры на указанные должности предварительно обсуждают в комитете по конституционному законодательству, комитете по обороне, комитете по международным делам и комитете по федеративному устройству. Эти комитеты готовят заключения по представленным кандидатурам, отмечается в положении. Кандидатов на должности глав соответствующих ведомств приглашают на заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты. При этом в регламенте сказано, что предварительное обсуждение на заседаниях комитетов может проходить в закрытом режиме. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила в интервью РИА Новости, что сенаторы не позднее 20 мая определятся по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложат свою позицию главе государства. По ее мнению затяжки с представлением кандидатов на посты руководителей силовых и правоохранительных органов не будет. В марте в России состоялись выборы президента РФ, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.
https://1prime.ru/20240510/mishustin-848044400.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/07/841910713_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_70436b8fb6a4e6b304a3c2dd0d66207e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
совет федерации, правительство рф, кандидаты
Политика, Совет Федерации, Правительство РФ, Кандидаты
10:43 10.05.2024
 
СМИ узнали дату обсуждения Совфедом кандидатур силового блока правительства

РИА Новости: СФ обсудит 14 мая кандидатуры "силового блока", глав МИД и СП

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Совет Федерации соберется 14 мая с целью обсуждения кандидатур "силового блока" правительства РФ, главы МИД РФ и Счетной палаты, сообщил агентству РИА Новости источник в палате.
"Да, это точно", — ответил он на вопрос, могут ли сенаторы собраться 14 мая.
По словам источника, пленарное заседание состоится днем, часть заседаний комитетов пройдет заранее 13 мая, часть — с утра 14 мая.
Согласно регламенту Совфеда, кандидатуры на указанные должности предварительно обсуждают в комитете по конституционному законодательству, комитете по обороне, комитете по международным делам и комитете по федеративному устройству. Эти комитеты готовят заключения по представленным кандидатурам, отмечается в положении.
Кандидатов на должности глав соответствующих ведомств приглашают на заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты. При этом в регламенте сказано, что предварительное обсуждение на заседаниях комитетов может проходить в закрытом режиме.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила в интервью РИА Новости, что сенаторы не позднее 20 мая определятся по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложат свою позицию главе государства.
По ее мнению затяжки с представлением кандидатов на посты руководителей силовых и правоохранительных органов не будет.
В марте в России состоялись выборы президента РФ, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером
10:18
 
ПолитикаСовет ФедерацииПравительство РФКандидаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала