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СМИ узнали дату обсуждения Совфедом кандидатур силового блока правительства

СМИ узнали дату обсуждения Совфедом кандидатур силового блока правительства - 10.05.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали дату обсуждения Совфедом кандидатур силового блока правительства

Совет Федерации соберется 14 мая с целью обсуждения кандидатур "силового блока" правительства РФ, главы МИД РФ и Счетной палаты, сообщил агентству РИА Новости... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T10:43+0300

2024-05-10T10:43+0300

2024-05-10T10:43+0300

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Совет Федерации соберется 14 мая с целью обсуждения кандидатур "силового блока" правительства РФ, главы МИД РФ и Счетной палаты, сообщил агентству РИА Новости источник в палате. "Да, это точно", — ответил он на вопрос, могут ли сенаторы собраться 14 мая. По словам источника, пленарное заседание состоится днем, часть заседаний комитетов пройдет заранее 13 мая, часть — с утра 14 мая. Согласно регламенту Совфеда, кандидатуры на указанные должности предварительно обсуждают в комитете по конституционному законодательству, комитете по обороне, комитете по международным делам и комитете по федеративному устройству. Эти комитеты готовят заключения по представленным кандидатурам, отмечается в положении. Кандидатов на должности глав соответствующих ведомств приглашают на заседание комитетов Совфеда и на заседание палаты. При этом в регламенте сказано, что предварительное обсуждение на заседаниях комитетов может проходить в закрытом режиме. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила в интервью РИА Новости, что сенаторы не позднее 20 мая определятся по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным кандидатурам силового блока нового состава правительства РФ и доложат свою позицию главе государства. По ее мнению затяжки с представлением кандидатов на посты руководителей силовых и правоохранительных органов не будет. В марте в России состоялись выборы президента РФ, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам Конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.

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совет федерации, правительство рф, кандидаты