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Миронов заявил о необходимости вернуть специалитет в систему образования - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Миронов заявил о необходимости вернуть специалитет в систему образования
Миронов заявил о необходимости вернуть специалитет в систему образования - 10.05.2024, ПРАЙМ
Миронов заявил о необходимости вернуть специалитет в систему образования
Образованию необходимо вернуть специалитет, выразил свое мнение лидер СРЗП Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T16:35+0300
2024-05-10T16:35+0300
кабмин
образование
специалитет
егэ
аудит
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Образованию необходимо вернуть специалитет, выразил свое мнение лидер СРЗП Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы.По его словам, России нужно отказаться от Единого государственного экзамена. Миронов напомнил, что советский специалист очень высоко котировался в мире, так как был универсальным. ЕГЭ лишает студентов такой возможности, полагает он.Также лидер СРЗП призвал пересмотреть школьные и вузовские программы. Ведь многие из них были составлены до начала специальной военной операции."И, конечно, кадровый аудит необходим в системе образования, потому что есть люди, которые не приемлют, не понимают и не хотят признавать необходимость проведения СВО", — заключил Миронов.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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образование, специалитет, егэ, аудит
Кабмин, образование, специалитет, ЕГЭ, аудит
16:35 10.05.2024
 
Миронов заявил о необходимости вернуть специалитет в систему образования

Миронов: в системе образования нужно вернуться к специалитету и кадровому аудиту

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМГУ имени М.В.Ломоносова
МГУ имени М.В.Ломоносова - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Образованию необходимо вернуть специалитет, выразил свое мнение лидер СРЗП Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы.
По его словам, России нужно отказаться от Единого государственного экзамена. Миронов напомнил, что советский специалист очень высоко котировался в мире, так как был универсальным. ЕГЭ лишает студентов такой возможности, полагает он.
Также лидер СРЗП призвал пересмотреть школьные и вузовские программы. Ведь многие из них были составлены до начала специальной военной операции.
"И, конечно, кадровый аудит необходим в системе образования, потому что есть люди, которые не приемлют, не понимают и не хотят признавать необходимость проведения СВО", — заключил Миронов.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг Эстонии
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Вчера, 15:35
 
КабминобразованиеспециалитетЕГЭаудит
 
 
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