https://1prime.ru/20240510/ssha-848042359.html

Эксперты дали прогноз по профициту бюджета США

Эксперты дали прогноз по профициту бюджета США - 10.05.2024, ПРАЙМ

Эксперты дали прогноз по профициту бюджета США

Профицит бюджета США в апреле составил 265,5 миллиарда долларов после дефицита в размере 236 миллиардов месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T08:03+0300

2024-05-10T08:03+0300

2024-05-10T08:04+0300

экономика

сша

профицит

прогноз

https://cdnn.1prime.ru/img/82870/70/828707052_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_2c5aff2f04a314b2c02df1d0cfdff09c.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Профицит бюджета США в апреле составил 265,5 миллиарда долларов после дефицита в размере 236 миллиардов месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Официальные данные будут опубликованы в отчете министерства финансов страны в пятницу, 10 мая, в 21.00 мск. В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует первую оценку роста ВВП страны за первый квартал. Аналитики ожидают нулевую динамику за этот период в годовом выражении. В это же время ONS опубликует данные о промышленном производстве в Британии. Ожидается, что в марте промпроизводство страны в месячном выражении снизилось на 0,5%, в годовом - выросло на 0,3%. В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель снизился до 76 пунктов с 77,2 пункта в апреле.

https://1prime.ru/20240416/evrozona-847421893.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, профицит, прогноз