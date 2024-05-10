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Эксперты дали прогноз по профициту бюджета США
Эксперты дали прогноз по профициту бюджета США - 10.05.2024, ПРАЙМ
Эксперты дали прогноз по профициту бюджета США
Профицит бюджета США в апреле составил 265,5 миллиарда долларов после дефицита в размере 236 миллиардов месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T08:03+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Профицит бюджета США в апреле составил 265,5 миллиарда долларов после дефицита в размере 236 миллиардов месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Официальные данные будут опубликованы в отчете министерства финансов страны в пятницу, 10 мая, в 21.00 мск. В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует первую оценку роста ВВП страны за первый квартал. Аналитики ожидают нулевую динамику за этот период в годовом выражении. В это же время ONS опубликует данные о промышленном производстве в Британии. Ожидается, что в марте промпроизводство страны в месячном выражении снизилось на 0,5%, в годовом - выросло на 0,3%. В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель снизился до 76 пунктов с 77,2 пункта в апреле.
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сша, профицит, прогноз
Экономика, США, профицит, прогноз
Эксперты дали прогноз по профициту бюджета США
DailyFX: аналитики ждут, что профицит бюджета США в апреле составил $265,5 млрд
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Профицит бюджета США в апреле составил 265,5 миллиарда долларов после дефицита в размере 236 миллиардов месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Официальные данные будут опубликованы в отчете министерства финансов страны в пятницу, 10 мая, в 21.00 мск.
В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует первую оценку роста ВВП страны за первый квартал. Аналитики ожидают нулевую динамику за этот период в годовом выражении.
В это же время ONS опубликует данные о промышленном производстве в Британии. Ожидается, что в марте промпроизводство страны в месячном выражении снизилось на 0,5%, в годовом - выросло на 0,3%.
Профицит торгового баланса еврозоны превысил 23 миллиарда евро
В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель снизился до 76 пунктов с 77,2 пункта в апреле.