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Правительство хочет актуализировать стратегию пространственного развития РФ
Правительство хочет актуализировать стратегию пространственного развития РФ - 10.05.2024, ПРАЙМ
Правительство хочет актуализировать стратегию пространственного развития РФ
Требуется актуализировать стратегию пространственного развития России и правительство сделает это в текущем году. Об этом заявил кандидат на должность... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T15:27+0300
2024-05-10T15:27+0300
2024-05-10T15:35+0300
кабмин
михаил мишустин
правительство рф
стратегия
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Требуется актуализировать стратегию пространственного развития России и правительство сделает это в текущем году. Об этом заявил кандидат на должность председателя кабмина Михаил Мишустин. "Без сомнения, необходимо актуализировать стратегию пространственного развития, мы в этом году обязательно это сделаем и утвердим новую на основании национальной системы пространственных данных", — сказал он в ходе выступления в Госдуме.Действующая стратегия пространственного развития России до 2025 года направлена на обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития государства, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также обеспечение национальной безопасности страны.
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михаил мишустин, правительство рф, стратегия
Кабмин, Михаил Мишустин, Правительство РФ, стратегия
Правительство хочет актуализировать стратегию пространственного развития РФ
Мишустин: кабмин в этом году актуализирует стратегию пространственного развития России
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Требуется актуализировать стратегию пространственного развития России и правительство сделает это в текущем году. Об этом заявил кандидат на должность председателя кабмина Михаил Мишустин.
"Без сомнения, необходимо актуализировать стратегию пространственного развития, мы в этом году обязательно это сделаем и утвердим новую на основании национальной системы пространственных данных", — сказал он в ходе выступления в Госдуме.
Действующая стратегия пространственного развития России до 2025 года направлена на обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития государства, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также обеспечение национальной безопасности страны.
Правительство планирует нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов