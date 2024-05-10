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"Покончим с этим". В США уловили важный сигнал от Путина - 10.05.2024, ПРАЙМ
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"Покончим с этим". В США уловили важный сигнал от Путина
"Покончим с этим". В США уловили важный сигнал от Путина - 10.05.2024, ПРАЙМ
"Покончим с этим". В США уловили важный сигнал от Путина
Председатель Китая Си Цзиньпин мог попытаться донести до государств Европы мнение российского лидера Владимира Путина о необходимости скорейшего завершения... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T08:35+0300
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сша
дуглас макгрегор
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владимир путин
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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин мог попытаться донести до государств Европы мнение российского лидера Владимира Путина о необходимости скорейшего завершения украинского конфликта. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.Он опроверг распространенное мнение, что глава КНР приехал в Европу, чтобы расколоть Североатлантический альянс, отметив, что НАТО распадется и без воздействия извне."(Председатель Китая — прим. ред.) Си (Цзиньпин — прим. ред.) приехал с другой целью, - отметил бывший советник Пентагона. - Прежде всего, он пытается донести то, что говорит президент Путин. Он пытается донести правду: этот конфликт (на Украине — прим. ред.) закончился. Хватит раздувать его пламя и подливать масла в огонь. Давайте покончим с этим и вернемся к своим делам".Ранее Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и трехстороннюю встречу с участием председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В ходе встречи председатель КНР заявил, что Китаю, Франции и Евросоюзу необходимо совместными усилиями противодействовать эскалации украинского конфликта и создавать условия для мирных переговоров. При этом Си Цзиньпин отметил, что Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной.
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сша, дуглас макгрегор, сво, владимир путин
США, Дуглас Макгрегор, СВО, Владимир Путин
08:35 10.05.2024 (обновлено: 08:37 10.05.2024)
 
"Покончим с этим". В США уловили важный сигнал от Путина

Макгрегор: Си Цзиньпин пытался донести до стран Европы мнение Путина об Украине

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин мог попытаться донести до государств Европы мнение российского лидера Владимира Путина о необходимости скорейшего завершения украинского конфликта. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
Он опроверг распространенное мнение, что глава КНР приехал в Европу, чтобы расколоть Североатлантический альянс, отметив, что НАТО распадется и без воздействия извне.
"(Председатель Китая — прим. ред.) Си (Цзиньпин — прим. ред.) приехал с другой целью, - отметил бывший советник Пентагона. - Прежде всего, он пытается донести то, что говорит президент Путин. Он пытается донести правду: этот конфликт (на Украине — прим. ред.) закончился. Хватит раздувать его пламя и подливать масла в огонь. Давайте покончим с этим и вернемся к своим делам".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2024
Экс-советник НАТО неожиданно высказался о войне с Россией
Вчера, 08:23
Ранее Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и трехстороннюю встречу с участием председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В ходе встречи председатель КНР заявил, что Китаю, Франции и Евросоюзу необходимо совместными усилиями противодействовать эскалации украинского конфликта и создавать условия для мирных переговоров. При этом Си Цзиньпин отметил, что Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной.
 
СШАДуглас МакгрегорСВОВладимир Путин
 
 
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