https://1prime.ru/20240510/svo-848042640.html

"Покончим с этим". В США уловили важный сигнал от Путина

"Покончим с этим". В США уловили важный сигнал от Путина - 10.05.2024, ПРАЙМ

"Покончим с этим". В США уловили важный сигнал от Путина

Председатель Китая Си Цзиньпин мог попытаться донести до государств Европы мнение российского лидера Владимира Путина о необходимости скорейшего завершения... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T08:35+0300

2024-05-10T08:35+0300

2024-05-10T08:37+0300

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дуглас макгрегор

сво

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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин мог попытаться донести до государств Европы мнение российского лидера Владимира Путина о необходимости скорейшего завершения украинского конфликта. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.Он опроверг распространенное мнение, что глава КНР приехал в Европу, чтобы расколоть Североатлантический альянс, отметив, что НАТО распадется и без воздействия извне."(Председатель Китая — прим. ред.) Си (Цзиньпин — прим. ред.) приехал с другой целью, - отметил бывший советник Пентагона. - Прежде всего, он пытается донести то, что говорит президент Путин. Он пытается донести правду: этот конфликт (на Украине — прим. ред.) закончился. Хватит раздувать его пламя и подливать масла в огонь. Давайте покончим с этим и вернемся к своим делам".Ранее Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и трехстороннюю встречу с участием председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В ходе встречи председатель КНР заявил, что Китаю, Франции и Евросоюзу необходимо совместными усилиями противодействовать эскалации украинского конфликта и создавать условия для мирных переговоров. При этом Си Цзиньпин отметил, что Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной.

https://1prime.ru/20240509/ukraina-848031412.html

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сша, дуглас макгрегор, сво, владимир путин