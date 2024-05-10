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Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России - 10.05.2024, ПРАЙМ

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны, сообщает пресс-служба Кремля. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T18:32+0300

2024-05-10T18:32+0300

2024-05-10T18:40+0300

кабмин

владимир путин

назначение

указ

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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны, сообщает пресс-служба Кремля. Указ опубликован, он вступает в силу со дня подписания, 10 мая, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой."Президент России В. В. Путин подписал Указ "О Председателе Правительства Российской Федерации"... В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", — указывается в публикации. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Мишустина с назначением. Она отметила, что Мишустину удается не только "сохранять устойчивость российской экономики и социальной сферы, но и создавать прочные заделы на будущее, укреплять российскую государственность" в непростое для Отечества время.Михаил Владимирович Мишустин был назначен председателем правительства в январе 2020 года. Одним из важных достижений правительства за время его работы было снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок. Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока, отмечают эксперты.

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владимир путин, назначение, указ