Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России - 10.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240510/ukaz-848055438.html
Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России
Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России - 10.05.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны, сообщает пресс-служба Кремля. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T18:32+0300
2024-05-10T18:40+0300
кабмин
владимир путин
назначение
указ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847974351_0:146:3122:1902_1920x0_80_0_0_852764d93c13f1419947a11bcfb7229f.jpg
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны, сообщает пресс-служба Кремля. Указ опубликован, он вступает в силу со дня подписания, 10 мая, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой."Президент России В. В. Путин подписал Указ "О Председателе Правительства Российской Федерации"... В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", — указывается в публикации. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Мишустина с назначением. Она отметила, что Мишустину удается не только "сохранять устойчивость российской экономики и социальной сферы, но и создавать прочные заделы на будущее, укреплять российскую государственность" в непростое для Отечества время.Михаил Владимирович Мишустин был назначен председателем правительства в январе 2020 года. Одним из важных достижений правительства за время его работы было снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок. Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока, отмечают эксперты.
https://1prime.ru/20240510/initsiativy-848054406.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847974351_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_736b1aaa19d8533de9cb17ca99572dbd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, назначение, указ
Кабмин, Владимир Путин, назначение, указ
18:32 10.05.2024 (обновлено: 18:40 10.05.2024)
 
Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России

Президент Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Указ опубликован, он вступает в силу со дня подписания, 10 мая, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой.
"Президент России В. В. Путин подписал Указ "О Председателе Правительства Российской Федерации"... В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", — указывается в публикации.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Мишустина с назначением. Она отметила, что Мишустину удается не только "сохранять устойчивость российской экономики и социальной сферы, но и создавать прочные заделы на будущее, укреплять российскую государственность" в непростое для Отечества время.
Михаил Владимирович Мишустин был назначен председателем правительства в январе 2020 года. Одним из важных достижений правительства за время его работы было снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок. Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока, отмечают эксперты.
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин
17:04
 
КабминВладимир Путинназначениеуказ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала