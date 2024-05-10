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Разработчик предупредил об опасности видеозвонков по Viber или WhatsApp

Разработчик предупредил об опасности видеозвонков по Viber или WhatsApp - 10.05.2024, ПРАЙМ

Разработчик предупредил об опасности видеозвонков по Viber или WhatsApp

Видеозвонки через мессенджеры - способ коммуникации, популярный не только у добропорядочных граждан, но и в среде мошенников. Как этому противостоять, рассказал | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T02:02+0300

2024-05-10T02:02+0300

2024-05-10T02:02+0300

ваге закарян

разработчики

видеозвонки

мессенджеры

эксклюзив

whatsapp

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Видеозвонки через мессенджеры - способ коммуникации, популярный не только у добропорядочных граждан, но и в среде мошенников. Как этому противостоять, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян. Аферисты, использующие приемы социальной инженерии, не зря настаивают на включении видеокамеры при разговоре с жертвой. Это дает им значительно больше информации о пользователе: данные о его местонахождении, уровне дохода, родственниках и так далее. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЭту информацию мошенники используют в своих схемах с приемами социальной инженерии – от просьбы помочь родственнику в беде до попытки взломать банковскую карту через активацию ссылки. "Если вы участвуете в видеоконференции и не знаете всех присутствующих, сохраняйте бдительность”, - предупреждает специалист. Также стоит помнить о развитии нейросетей и о том, что мошенники все чаще их используют. "Поэтому собственный голос и видео становятся такой же личной информацией, как и банковские или паспортные данные. Ведь с помощью голоса можно подтверждать даже банковские операции, а видео уже используют для создания дипфейков и последующей их рассылки родственникам и знакомым жертвы с просьбой отправить деньги”, - предупредил Закарян. Он настоятельно советует отклонять видеозвонки от незнакомых людей, ведь помимо угрозы взлома и мошенничества это элементарное нарушение личного пространства.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

ваге закарян, разработчики, видеозвонки, мессенджеры, эксклюзив, whatsapp