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Володин отметил позитивное влияние руководства Мишустина в условиях вызовов - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Володин отметил позитивное влияние руководства Мишустина в условиях вызовов
Володин отметил позитивное влияние руководства Мишустина в условиях вызовов - 10.05.2024, ПРАЙМ
Володин отметил позитивное влияние руководства Мишустина в условиях вызовов
Государственный бюджет при руководстве Михаила Мишустина увеличился за четыре года в условиях вызовов, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T16:10+0300
2024-05-10T16:10+0300
кабмин
санкции против рф
государственный бюджет
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Государственный бюджет при руководстве Михаила Мишустина увеличился за четыре года в условиях вызовов, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе внеочередного пленарного заседания нижней палаты парламента.По его мнению, была проделана больная работа."И вот за 4 года правительство во главе с Мишустиным под руководством нашего президента, президент этому внимание уделял постоянно, добились того, чтобы бюджетная роспись, бюджет по расходным полномочиям вырос с 21 триллиона до 36. Где вы это видели? В ситуации вызовов, санкций, угроз, пандемии, проведения СВО у нас с вами рост бюджета произошел", — отметил Володин.Михаил Владимирович Мишустин был назначен председателем правительства в январе 2020 года. Одним из значимых достижений правительства за время его работы является видимое снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок, отмечали эксперты
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санкции против рф, государственный бюджет, михаил мишустин
Кабмин, санкции против РФ, государственный бюджет, Михаил Мишустин
16:10 10.05.2024
 
Володин отметил позитивное влияние руководства Мишустина в условиях вызовов

Володин: бюджет вырос за 4 года в условиях вызовов под руководством Мишустина

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед ежегодным выступлением в Госдуме
Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед ежегодным выступлением в Госдуме - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Государственный бюджет при руководстве Михаила Мишустина увеличился за четыре года в условиях вызовов, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе внеочередного пленарного заседания нижней палаты парламента.
По его мнению, была проделана больная работа.
"И вот за 4 года правительство во главе с Мишустиным под руководством нашего президента, президент этому внимание уделял постоянно, добились того, чтобы бюджетная роспись, бюджет по расходным полномочиям вырос с 21 триллиона до 36. Где вы это видели? В ситуации вызовов, санкций, угроз, пандемии, проведения СВО у нас с вами рост бюджета произошел", — отметил Володин.
Михаил Владимирович Мишустин был назначен председателем правительства в январе 2020 года. Одним из значимых достижений правительства за время его работы является видимое снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок, отмечали эксперты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
Володин сообщил, что было приоритетом Мишустина на его посту
15:45
 
Кабминсанкции против РФгосударственный бюджетМихаил Мишустин
 
 
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