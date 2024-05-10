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Володин: сельское хозяйство приносит России больше денег, чем оружие - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Володин: сельское хозяйство приносит России больше денег, чем оружие
Володин: сельское хозяйство приносит России больше денег, чем оружие - 10.05.2024, ПРАЙМ
Володин: сельское хозяйство приносит России больше денег, чем оружие
Сельское хозяйствро приносит России больше денег, чем оружие, правительству необходимо продолжить держать в приоритете развитие этой отрасли. Об этом заявил... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T15:24+0300
2024-05-10T15:24+0300
кабмин
россия
вячеслав володин
оружие
сельское хозяйство
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Сельское хозяйствро приносит России больше денег, чем оружие, правительству необходимо продолжить держать в приоритете развитие этой отрасли. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Он обратился к Михаилу Мишустину на пленарном заседании в нижней палате парламента, на котором обсуждалась кандидатура премьер-министра."Имея огромный экспортный потенциал, страна получает средств больше, чем от продажи оружия, хотя мы его продавать меньше не стали", - сказал он.Володин подчеркнул, что внимание правительства к сельскому хозяйству дало свои результаты и попросил Мишустина и дальше держать эту отрасль в приоритете.
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россия, вячеслав володин, оружие, сельское хозяйство
Кабмин, РОССИЯ, Вячеслав Володин, оружие, Сельское хозяйство
15:24 10.05.2024
 
Володин: сельское хозяйство приносит России больше денег, чем оружие

Володин: Россия получает от сельского хозяйства больше, чем от продажи оружия

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Сельское хозяйствро приносит России больше денег, чем оружие, правительству необходимо продолжить держать в приоритете развитие этой отрасли. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Он обратился к Михаилу Мишустину на пленарном заседании в нижней палате парламента, на котором обсуждалась кандидатура премьер-министра.
"Имея огромный экспортный потенциал, страна получает средств больше, чем от продажи оружия, хотя мы его продавать меньше не стали", - сказал он.
Володин подчеркнул, что внимание правительства к сельскому хозяйству дало свои результаты и попросил Мишустина и дальше держать эту отрасль в приоритете.
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КабминРОССИЯВячеслав ВолодиноружиеСельское хозяйство
 
 
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