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Володин: сельское хозяйство приносит России больше денег, чем оружие

Володин: сельское хозяйство приносит России больше денег, чем оружие - 10.05.2024, ПРАЙМ

Володин: сельское хозяйство приносит России больше денег, чем оружие

Сельское хозяйствро приносит России больше денег, чем оружие, правительству необходимо продолжить держать в приоритете развитие этой отрасли. Об этом заявил... | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T15:24+0300

2024-05-10T15:24+0300

2024-05-10T15:24+0300

кабмин

россия

вячеслав володин

оружие

сельское хозяйство

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Сельское хозяйствро приносит России больше денег, чем оружие, правительству необходимо продолжить держать в приоритете развитие этой отрасли. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Он обратился к Михаилу Мишустину на пленарном заседании в нижней палате парламента, на котором обсуждалась кандидатура премьер-министра."Имея огромный экспортный потенциал, страна получает средств больше, чем от продажи оружия, хотя мы его продавать меньше не стали", - сказал он.Володин подчеркнул, что внимание правительства к сельскому хозяйству дало свои результаты и попросил Мишустина и дальше держать эту отрасль в приоритете.

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россия, вячеслав володин, оружие, сельское хозяйство