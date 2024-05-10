https://1prime.ru/20240510/volodin-848054674.html

Володин назвал даты рассмотрения ГД кандидатур вице-премьеров и министров

Володин назвал даты рассмотрения ГД кандидатур вице-премьеров и министров - 10.05.2024, ПРАЙМ

Володин назвал даты рассмотрения ГД кандидатур вице-премьеров и министров

Госдума 13 мая рассмотрит кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая министров нового состава правительства РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. | 10.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-10T17:13+0300

2024-05-10T17:13+0300

2024-05-10T17:13+0300

кабмин

правительство рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/63/842466380_0:0:2864:1611_1920x0_80_0_0_f906e10cab399eab5c40d1bd083ea2aa.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Госдума 13 мая рассмотрит кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая министров нового состава правительства РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "13-го, в понедельник, состоится заседание Государственной Думы, где будут рассмотрены кандидатуры для утверждения на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14-го - кандидатуры на должности министров Российской Федерации", — сказал он. ГД в ходе пленарного заседания утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Согласно нормам законодательства, главу правительства назначает президент РФ после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://1prime.ru/20240510/initsiativy-848054406.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф, госдума