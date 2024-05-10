https://1prime.ru/20240510/volodin-848054674.html
Володин назвал даты рассмотрения ГД кандидатур вице-премьеров и министров
Володин назвал даты рассмотрения ГД кандидатур вице-премьеров и министров - 10.05.2024, ПРАЙМ
Володин назвал даты рассмотрения ГД кандидатур вице-премьеров и министров
Госдума 13 мая рассмотрит кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая министров нового состава правительства РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T17:13+0300
2024-05-10T17:13+0300
2024-05-10T17:13+0300
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Госдума 13 мая рассмотрит кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая министров нового состава правительства РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "13-го, в понедельник, состоится заседание Государственной Думы, где будут рассмотрены кандидатуры для утверждения на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14-го - кандидатуры на должности министров Российской Федерации", — сказал он. ГД в ходе пленарного заседания утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Согласно нормам законодательства, главу правительства назначает президент РФ после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
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правительство рф, госдума
Кабмин, Правительство РФ, Госдума
Володин назвал даты рассмотрения ГД кандидатур вице-премьеров и министров
Володин: ГД 13 мая рассмотрит кандидатов в вице-премьеры, 14 мая — министров
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Госдума 13 мая рассмотрит кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая министров нового состава правительства РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"13-го, в понедельник, состоится заседание Государственной Думы, где будут рассмотрены кандидатуры для утверждения на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14-го - кандидатуры на должности министров Российской Федерации", — сказал он.
ГД в ходе пленарного заседания утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Согласно нормам законодательства, главу правительства назначает президент РФ после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
Правительство приложит все силы для развития России, заявил Мишустин