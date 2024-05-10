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Путин провел встречу с Мишустиным - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Путин провел встречу с Мишустиным
Путин провел встречу с Мишустиным - 10.05.2024, ПРАЙМ
Путин провел встречу с Мишустиным
Президент России Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным и предложил ему продолжить работу в качестве... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T13:16+0300
2024-05-10T13:21+0300
кабмин
владимир путин
михаил мишустин
премьер-министр
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным и предложил ему продолжить работу в качестве председателя правительства."Мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства", — сказал глава государства. Путин также выразил надежду, что ГД поддержит кандидатуру Мишустина на должность премьера. Он отметил, что в нижней палате парламента "знают, что и как правительством, и вами как председателем правительства сделано за последние годы, - оценят это должным образом и поддержат вас в ходе ваших консультаций предстоящих сегодня в фракциях, а затем и на заседании парламента".Кроме того, Путин выразил надежду, что Мишустину удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров.Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера.Встреча Путина с Мишустиным прошла до приезда последнего в Госдуму к качестве кандидата на пост премьера.Госдума в ходе пленарного заседания рассмотрит кандидатуру Мишустина по пост главы правительства. До этого проходят его встречи с фракциями.Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабмин под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства.Согласно нормам законодательства глава правительства назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер представляет ГД на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров— кроме руководителей силового блока и МИД. В отношении этих кандидатур действует особый порядок. Госдума не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства — утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.Михаил Владимирович Мишустин — доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства.С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. С 30 апреля по 19 мая 2020 года находился на лечении в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией нового типа. Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. По его словам, в период пандемии поддержка предприятий и целых секторов экономики была сбалансированной и своевременной.После начала специальной военной операции в 2022 г. начались другие проблемы, напомнил Путин. Против страны развязали экономическую агрессию. В прошлом году экономика росла темпами выше мировой, напомнил он. По данным Росстата, ВВП России в 2023 г. вырос на 3,6%, в то время как глобальный ВВП, по данным Всемирного банка, – на 2,6%. Годом ранее экономика России сократилась на 1,2%. В 2021 г. ВВП вырос на 5,9% после спада на 2,7% в пандемийный 2020 год. Отдельно президент отметил системную работу правительства по внедрению современных цифровых технологий управления. Одно из ключевых достижений правительства за время его работы – это значительное снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок. Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока.
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владимир путин, михаил мишустин, премьер-министр
Кабмин, Владимир Путин, Михаил Мишустин, премьер-министр
13:16 10.05.2024 (обновлено: 13:21 10.05.2024)
 
Путин провел встречу с Мишустиным

Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра РФ Мишустиным

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным и предложил ему продолжить работу в качестве председателя правительства.
"Мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства", — сказал глава государства.
Путин также выразил надежду, что ГД поддержит кандидатуру Мишустина на должность премьера. Он отметил, что в нижней палате парламента "знают, что и как правительством, и вами как председателем правительства сделано за последние годы, - оценят это должным образом и поддержат вас в ходе ваших консультаций предстоящих сегодня в фракциях, а затем и на заседании парламента".
Кроме того, Путин выразил надежду, что Мишустину удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров.
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
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09:20
Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера.
Встреча Путина с Мишустиным прошла до приезда последнего в Госдуму к качестве кандидата на пост премьера.
Госдума в ходе пленарного заседания рассмотрит кандидатуру Мишустина по пост главы правительства. До этого проходят его встречи с фракциями.
Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабмин под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства.
Согласно нормам законодательства глава правительства назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер представляет ГД на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров— кроме руководителей силового блока и МИД. В отношении этих кандидатур действует особый порядок. Госдума не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства — утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
Михаил Владимирович Мишустин — доктор экономических наук. В Налоговую службу пришел в 1998 году, начинал с должности помощника руководителя. С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020 года Михаил Мишустин являлся руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). 16 января 2020 года Михаил Мишустин был назначен председателем правительства.
С первым серьезным вызовом — пандемией коронавируса — новое правительство столкнулось уже спустя несколько месяцев. С 30 апреля по 19 мая 2020 года находился на лечении в связи с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией нового типа. Правительство многое сделало для организации борьбы с коронавирусом – в области здравоохранения, всей социальной сферы, а также промышленности и экономики, отметил президент. По его словам, в период пандемии поддержка предприятий и целых секторов экономики была сбалансированной и своевременной.
После начала специальной военной операции в 2022 г. начались другие проблемы, напомнил Путин. Против страны развязали экономическую агрессию. В прошлом году экономика росла темпами выше мировой, напомнил он. По данным Росстата, ВВП России в 2023 г. вырос на 3,6%, в то время как глобальный ВВП, по данным Всемирного банка, – на 2,6%. Годом ранее экономика России сократилась на 1,2%. В 2021 г. ВВП вырос на 5,9% после спада на 2,7% в пандемийный 2020 год. Отдельно президент отметил системную работу правительства по внедрению современных цифровых технологий управления. Одно из ключевых достижений правительства за время его работы – это значительное снижение давления на бизнес и ограничение количества проверок. Кроме того, частично удалось решить проблему импортозамещения, но степень технологической зависимости России от иностранных разработок все еще очень высока.
 
КабминВладимир ПутинМихаил Мишустинпремьер-министр
 
 
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