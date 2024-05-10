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Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 4,9 миллиарда рублей
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 4,9 миллиарда рублей - 10.05.2024, ПРАЙМ
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 4,9 миллиарда рублей
Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области выплатили более 4,9 миллиарда рублей. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T13:27+0300
2024-05-10T13:27+0300
2024-05-10T13:27+0300
происшествия
оренбургская область
выплаты
паводок
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УФА, 10 мая - ПРАЙМ. Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области выплатили более 4,9 миллиарда рублей. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. "На 10 мая оренбуржцам выплачено 4 млрд 960,27 млн рублей – это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тыс. или 20 тыс. рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тыс. или 100 тыс. рублей", — сказано в сообщении.
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оренбургская область, выплаты, паводок
Происшествия, Оренбургская область, выплаты, паводок
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 4,9 миллиарда рублей
Власти Оренбуржья: пострадавшим от паводка выплатили более 4,9 млрд рублей