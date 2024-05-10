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Японию предупреждают. Россия возводит разведывательные базы на Курилах - 10.05.2024, ПРАЙМ
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Японию предупреждают. Россия возводит разведывательные базы на Курилах
Японию предупреждают. Россия возводит разведывательные базы на Курилах - 10.05.2024, ПРАЙМ
Японию предупреждают. Россия возводит разведывательные базы на Курилах
Россия начала строить сеть разведывательных баз на Курильских островах, что, по мнению отдельных западных экспертов, является "почти не завуалированным... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T09:27+0300
2024-05-10T09:28+0300
россия
военные базы
политика
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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Россия начала строить сеть разведывательных баз на Курильских островах, что, по мнению отдельных западных экспертов, является "почти не завуалированным предупреждением" в адрес Японии, которая продолжает оказывать помощь киевскому режиму, говорится в публикации SouthChina Morning Post.Профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун, комментируя ситуацию изданию, отметил: "Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Украины, будут последствия, и что эти последствия будут не в интересах Токио".При этом Курильские острова, как подчеркивают другие аналитики, имеют важное значение и без каких-либо сигналов в адрес Японии.В частности, профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой считает, что "эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии, благодаря чему Россия сможет быть в курсе, что делают японцы, анализируя сигналы их радаров — а значит и того, что делают союзные им США".Российская Федерация, как подчеркивает Маллой, считает Охотское море зоной своих исключительных интересов, и новая военная инфраструктура даст ей возможность не пускать в акваторию подводные лодки других государств.В то же время Браун выразил уверенность, что возведение Россией разведывательных баз на Курилах не представляет для Токио какой-либо серьезной опасности."Ранее проходили сообщения о размещении вооружений, в том числе новых противокорабельных ракет в 2016 году, но это — положительный момент для японцев, поскольку эти комплексы являются оборонительными. Если бы Россия наращивала там наступательные мощности, это было бы более тревожным обстоятельством для Токио", — приводит высказывание Брауна издание.
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россия, военные базы
РОССИЯ, военные базы, Политика
09:27 10.05.2024 (обновлено: 09:28 10.05.2024)
 
Японию предупреждают. Россия возводит разведывательные базы на Курилах

SCMP: Россия посылает сигнал Японии, возводя разведывательные базы на Курилах

© РИА Новости . Андрей Зима | Перейти в медиабанкКурильские острова
Курильские острова - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Андрей Зима
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МОСКВА, 10 мая – ПРАЙМ. Россия начала строить сеть разведывательных баз на Курильских островах, что, по мнению отдельных западных экспертов, является "почти не завуалированным предупреждением" в адрес Японии, которая продолжает оказывать помощь киевскому режиму, говорится в публикации SouthChina Morning Post.
Профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун, комментируя ситуацию изданию, отметил: "Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Украины, будут последствия, и что эти последствия будут не в интересах Токио".
При этом Курильские острова, как подчеркивают другие аналитики, имеют важное значение и без каких-либо сигналов в адрес Японии.
В частности, профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой считает, что "эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии, благодаря чему Россия сможет быть в курсе, что делают японцы, анализируя сигналы их радаров — а значит и того, что делают союзные им США".
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Российская Федерация, как подчеркивает Маллой, считает Охотское море зоной своих исключительных интересов, и новая военная инфраструктура даст ей возможность не пускать в акваторию подводные лодки других государств.
В то же время Браун выразил уверенность, что возведение Россией разведывательных баз на Курилах не представляет для Токио какой-либо серьезной опасности.
"Ранее проходили сообщения о размещении вооружений, в том числе новых противокорабельных ракет в 2016 году, но это — положительный момент для японцев, поскольку эти комплексы являются оборонительными. Если бы Россия наращивала там наступательные мощности, это было бы более тревожным обстоятельством для Токио", — приводит высказывание Брауна издание.
 
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