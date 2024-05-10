https://1prime.ru/20240510/zasedanie-848045962.html
ГД рассмотрит 10 мая постановление об утверждении Мишустина премьером
ГД рассмотрит 10 мая постановление об утверждении Мишустина премьером - 10.05.2024, ПРАЙМ
ГД рассмотрит 10 мая постановление об утверждении Мишустина премьером
Госдума в ходе пленарного заседания 10 мая рассмотрит проект постановления об утверждении исполняющего обязанности премьер-министра РФ Михаила Мишустина... | 10.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-10T11:55+0300
2024-05-10T11:55+0300
2024-05-10T11:55+0300
кабмин
михаил мишустин
премьер-министр
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания 10 мая рассмотрит проект постановления об утверждении исполняющего обязанности премьер-министра РФ Михаила Мишустина премьером, следует из проекта повестки заседания, которая доступна в думской электронной базе. "О проекте постановления Государственной Думы № 622328-8 "Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", — говорится в документе. Ранее в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внес в ГД кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
https://1prime.ru/20240510/sovfed-848044925.html
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михаил мишустин, премьер-министр
Кабмин, Михаил Мишустин, премьер-министр
ГД рассмотрит 10 мая постановление об утверждении Мишустина премьером
ГД 10 мая рассмотрит проект постановления об утверждении Мишустина премьером
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания 10 мая рассмотрит проект постановления об утверждении исполняющего обязанности премьер-министра РФ Михаила Мишустина премьером, следует из проекта повестки заседания, которая доступна в думской электронной базе.
"О проекте постановления Государственной Думы № 622328-8 "Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", — говорится в документе.
Ранее в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внес в ГД кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
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